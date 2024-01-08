Собчак отчиталась о первых итогах проекта по переселению жителей Белгорода

Собчак: из Белгорода было переселено две семьи

08 января 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

С помощью проекта Собчак из Белгорода были переселены уже две семьи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Журналистка Ксения Собчак рассказала о первых итогах проекта, в котором она помогает жителям Белгорода переселяться в другие регионы. Согласно ее отчетности, уже две семьи переселились в другие города. Одни уехали в Рязань, другие — в Адыгею. «2 семьи — первые, кто полностью определился с жильем и документами, оплатила я», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она уточнила, что первая семья была многодетной, они переехали в Рязань. Вторая — семья с маленьким ребенком, они переселились в Адыгею. Также в скором времени журналистка пообещала представить отчет о проделанной деятельности. Как пишет Собчак, на почту проекта поступило 600 запросов от жителей Белгорода. На данный момент обработано 350 заявок. Координаторы проекта держат связь с многодетными семьями, матерями-одиночками, пенсионерами и семьями с младенцами. Журналистка призвала заранее обдумать место переезда, посмотреть цены и связаться с арендодателями. Ранее Ксения Собчак 5 января объявила о запуске проекта по помощи жителям, которые хотят переселиться из Белгорода. Таким людям нужно написать на почту организаторам, а они, в свою очередь, проверят информацию, подберут жилье для переезда и оплатят его на три месяца. Часть работы по переселению людей журналистка взяла на себя. ВСУ атаковали Белгород и ближайшие населенные пункты 30 декабря 2023 года. Количество погибших насчитывается более 20 человек. Также погибло пять детей. Российские ПВО засчитали уничтожение 12 ракет ВСУ над Белгородской областью. Украинская армия продолжает активно обстреливать регион. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналистка Ксения Собчак рассказала о первых итогах проекта, в котором она помогает жителям Белгорода переселяться в другие регионы. Согласно ее отчетности, уже две семьи переселились в другие города. Одни уехали в Рязань, другие — в Адыгею. «2 семьи — первые, кто полностью определился с жильем и документами, оплатила я», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она уточнила, что первая семья была многодетной, они переехали в Рязань. Вторая — семья с маленьким ребенком, они переселились в Адыгею. Также в скором времени журналистка пообещала представить отчет о проделанной деятельности. Как пишет Собчак, на почту проекта поступило 600 запросов от жителей Белгорода. На данный момент обработано 350 заявок. Координаторы проекта держат связь с многодетными семьями, матерями-одиночками, пенсионерами и семьями с младенцами. Журналистка призвала заранее обдумать место переезда, посмотреть цены и связаться с арендодателями. Ранее Ксения Собчак 5 января объявила о запуске проекта по помощи жителям, которые хотят переселиться из Белгорода. Таким людям нужно написать на почту организаторам, а они, в свою очередь, проверят информацию, подберут жилье для переезда и оплатят его на три месяца. Часть работы по переселению людей журналистка взяла на себя. ВСУ атаковали Белгород и ближайшие населенные пункты 30 декабря 2023 года. Количество погибших насчитывается более 20 человек. Также погибло пять детей. Российские ПВО засчитали уничтожение 12 ракет ВСУ над Белгородской областью. Украинская армия продолжает активно обстреливать регион.