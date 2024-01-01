Гладков: после событий в Белгороде скончалась четырехлетняя девочка

01 января 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Количество погибших при обстреле Белгорода 30 декабря выросло до 25 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом После обстрела ВСУ Белгородской области увеличилось количество погибших до 25 человек, пятеро из которых — дети, в том числе четырехлетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «У нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов», — написал Вячеслав Гладков в telegram-канале. Он отметил, что спасти ее не удалось из-за обильного кровотечения и ДВС-синдрома (процесс, характеризующийся образованием тромбов в сосудах в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям — прим. URA.RU). Гладков добавил, что общее число пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального. Ранее, 30 декабря, ВСУ атаковали центр Белгорода. Ракеты попали в несколько районов города. Позднее Украина сообщила, что якобы ударила по военным объектам в Белгородской области. Число погибших росло. Гладков доложил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

После обстрела ВСУ Белгородской области увеличилось количество погибших до 25 человек, пятеро из которых — дети, в том числе четырехлетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «У нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов», — написал Вячеслав Гладков в telegram-канале. Он отметил, что спасти ее не удалось из-за обильного кровотечения и ДВС-синдрома (процесс, характеризующийся образованием тромбов в сосудах в сочетании с несвертываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям — прим. URA.RU). Гладков добавил, что общее число пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального. Ранее, 30 декабря, ВСУ атаковали центр Белгорода. Ракеты попали в несколько районов города. Позднее Украина сообщила, что якобы ударила по военным объектам в Белгородской области. Число погибших росло. Гладков доложил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.