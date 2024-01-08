В Раде отвергли правительственный законопроект о мобилизации

Комитет Рады отправил законопроект о мобилизации на доработку

08 января 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

В Верховной Раде заявили, что закон о мобилизации нужно доработать Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Верховной Раде единогласно не поддержали правительственный закон о мобилизации. Кроме того, комитет по социальной политике Совета единогласно решил, что сначала его нужно доработать и разработать отдельный закон для увольнения срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Комитет Рады единогласно не поддержал правительственный вариант нового закона о мобилизации», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Также комитет по социальной политике Совета единогласно принял решение о судьбе законопроекта. Его нужно будет доработать и разработать отдельный закон по увольнению срочников. Правительство Киева внесло в Раду новый закон о мобилизации. Согласно документу, будет кардинально изменена система воинского призыва. При принятии закона все военнообязанные должны будут самостоятельно прийти в военкомат. Также закон допускает рассылку электронных повесток. Если призывник не придет в военкомат, то его внесут в реестр должников. У таких людей могут изъять собственность, то есть запретят покупать, продавать или сдавать движимое и недвижимое имущество. Кроме того, страна перестанет выдавать уклонистам пособия и льготы и предоставлять услуги. Будут отключены их банковские карты, паспорта и другие документы не будут обновляться. Также в законе отменяется ряд отсрочек. Предполагается снижение порога призывного возраста с 27 до 25 лет. Для студентов, получающих второе высшее образование, будет отменена отсрочка. Инвалиды третьей группы также попадут под мобилизацию. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армию. Он призвал представителей комитета Рады идти на фронт в случае, если ему не будет предоставлено нужное количество человек. Помимо прочего, в 2023 году с Украины пытались сбежать порядка восьми тысяч мужчин. По словам спикера Госпогранслужбы страны Андрея Демченко, увеличилось число граждан, которые предпринимают попытки по пересечению границы с поддельными документами. С начала года было зафиксировано примерно три тысячи таких попыток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верховной Раде единогласно не поддержали правительственный закон о мобилизации. Кроме того, комитет по социальной политике Совета единогласно решил, что сначала его нужно доработать и разработать отдельный закон для увольнения срочников. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Комитет Рады единогласно не поддержал правительственный вариант нового закона о мобилизации», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Также комитет по социальной политике Совета единогласно принял решение о судьбе законопроекта. Его нужно будет доработать и разработать отдельный закон по увольнению срочников. Правительство Киева внесло в Раду новый закон о мобилизации. Согласно документу, будет кардинально изменена система воинского призыва. При принятии закона все военнообязанные должны будут самостоятельно прийти в военкомат. Также закон допускает рассылку электронных повесток. Если призывник не придет в военкомат, то его внесут в реестр должников. У таких людей могут изъять собственность, то есть запретят покупать, продавать или сдавать движимое и недвижимое имущество. Кроме того, страна перестанет выдавать уклонистам пособия и льготы и предоставлять услуги. Будут отключены их банковские карты, паспорта и другие документы не будут обновляться. Также в законе отменяется ряд отсрочек. Предполагается снижение порога призывного возраста с 27 до 25 лет. Для студентов, получающих второе высшее образование, будет отменена отсрочка. Инвалиды третьей группы также попадут под мобилизацию. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армию. Он призвал представителей комитета Рады идти на фронт в случае, если ему не будет предоставлено нужное количество человек. Помимо прочего, в 2023 году с Украины пытались сбежать порядка восьми тысяч мужчин. По словам спикера Госпогранслужбы страны Андрея Демченко, увеличилось число граждан, которые предпринимают попытки по пересечению границы с поддельными документами. С начала года было зафиксировано примерно три тысячи таких попыток.