В Киеве раскрыли число мужчин, пытавшихся сбежать из Украины

Госпогранслужба Украины: в 2023 году из страны пытались сбежать 8 тыс человек

28 декабря 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

На Украине увеличилось число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году из Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. «В общей сложности в этом году за одиннадцать месяцев было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска», — сказал Демченко изданию «Укринформ». Он добавил, что увеличилось число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. Так, с начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. После начала СВО на Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил. Так, отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Многие граждане решили покинуть страну. Так, член сборной Украины по рыбной ловле Артур Билан принял решение покинуть национальную команду после выступления в Италии. Он рассказал, что ему пришли две повестки из военкомата, а его жена и ребенок не хотят жить в постоянном стрессе, передает RT.

В 2023 году из Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. «В общей сложности в этом году за одиннадцать месяцев было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска», — сказал Демченко изданию «Укринформ». Он добавил, что увеличилось число граждан, которые пытаются пересечь границу с помощью поддельных документов. Так, с начала года было зафиксировано около трех тысяч таких попыток. После начала СВО на Украине сохраняется режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о наказании за нарушение ее правил. Так, отказ украинцев от прохождения медкомиссии в военкомате будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Многие граждане решили покинуть страну. Так, член сборной Украины по рыбной ловле Артур Билан принял решение покинуть национальную команду после выступления в Италии. Он рассказал, что ему пришли две повестки из военкомата, а его жена и ребенок не хотят жить в постоянном стрессе, передает RT.