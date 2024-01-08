В Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов

При сходе вагонов пострадавших нет
На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщили в РЖД.
«8 января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути», — сказано в telegram-канале «Телеграмма РЖД». Отмечается, что пострадавших и угрозы экологии нет.
Заявлено, что делается все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Также сообщается, что причины произошедшего устанавливаются.
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