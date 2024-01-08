08 января 2024

В Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, поезда, вагоны, ржд
При сходе вагонов пострадавших нет Фото:

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщили в РЖД.

«8 января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути», — сказано в telegram-канале «Телеграмма РЖД». Отмечается, что пострадавших и угрозы экологии нет.

Заявлено, что делается все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Также сообщается, что причины произошедшего устанавливаются.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Об этом сообщили в РЖД. «8 января 2024 года в 19:17 (по московскому времени) на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути», — сказано в telegram-канале «Телеграмма РЖД». Отмечается, что пострадавших и угрозы экологии нет. Заявлено, что делается все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Также сообщается, что причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...