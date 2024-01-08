08 января 2024

«РВ»: Россия продвигается к Курахово после взятия Марьинки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, солдат, зимняя война, сво, война зимой
Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества «Врожай» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, заняв полтора квадратных километра. Об этом рассказали военкоры.

«Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества „Врожай“, расположенного западнее Марьинки. ВС РФ атакуют, улучшая тактическое положение как в СТ „Врожай“, так и севернее от него в восточной части Георгиевки», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Объекты военно-промышленного комплекса (ВКП) Украины были атакованы с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» армией России. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Подробнее о событиях 8 января в сбойке URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, заняв полтора квадратных километра. Об этом рассказали военкоры. «Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества „Врожай“, расположенного западнее Марьинки. ВС РФ атакуют, улучшая тактическое положение как в СТ „Врожай“, так и севернее от него в восточной части Георгиевки», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Объекты военно-промышленного комплекса (ВКП) Украины были атакованы с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» армией России. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Подробнее о событиях 8 января в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...