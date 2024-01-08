«РВ»: Россия продвигается к Курахово после взятия Марьинки

Российские военные после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, заняв полтора квадратных километра. Об этом рассказали военкоры.
«Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества „Врожай“, расположенного западнее Марьинки. ВС РФ атакуют, улучшая тактическое положение как в СТ „Врожай“, так и севернее от него в восточной части Георгиевки», —
Объекты военно-промышленного комплекса (ВКП) Украины были атакованы с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» армией России. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Подробнее о событиях 8 января в сбойке URA.RU.
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