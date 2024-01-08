Армия и оружие «РВ»: Россия продвигается к Курахово после взятия Марьинки 09 января 2024 в 01:45 Размер текста - 17 + Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества «Врожай» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, заняв полтора квадратных километра. Об этом рассказали военкоры. «Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества „Врожай“, расположенного западнее Марьинки. ВС РФ атакуют, улучшая тактическое положение как в СТ „Врожай“, так и севернее от него в восточной части Георгиевки», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Объекты военно-промышленного комплекса (ВКП) Украины были атакованы с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» армией России. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Подробнее о событиях 8 января в сбойке URA.RU. Российские военные после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, заняв полтора квадратных километра. Об этом рассказали военкоры. «Зафиксировано продвижение российских войск на юго-востоке садового товарищества „Врожай“, расположенного западнее Марьинки. ВС РФ атакуют, улучшая тактическое положение как в СТ „Врожай“, так и севернее от него в восточной части Георгиевки», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Объекты военно-промышленного комплекса (ВКП) Украины были атакованы с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» армией России. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Подробнее о событиях 8 января в сбойке URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям