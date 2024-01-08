08 января 2024

В Москве сбили поэта Льва Рубинштейна

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Обстоятельства происшествия уточняются Фото:

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.

«Сейчас он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — прим. URA.RU) в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Обстоятельства происшествия уточняются

Рубинштейну 76 лет. Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов.

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Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. «Сейчас он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — прим. URA.RU) в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Обстоятельства происшествия уточняются Рубинштейну 76 лет. Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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