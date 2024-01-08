В Москве сбили поэта Льва Рубинштейна

Обстоятельства происшествия уточняются
Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев.
«Сейчас он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — прим. URA.RU) в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Обстоятельства происшествия уточняются
Рубинштейну 76 лет. Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов.
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