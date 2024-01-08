Происшествия ДТП В Москве сбили поэта Льва Рубинштейна 09 января 2024 в 03:18 Размер текста - 17 + Обстоятельства происшествия уточняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. «Сейчас он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — прим. URA.RU) в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Обстоятельства происшествия уточняются Рубинштейну 76 лет. Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов. Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. «Сейчас он в Склифе (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского — прим. URA.RU) в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Обстоятельства происшествия уточняются Рубинштейну 76 лет. Свои первые произведения поэт опубликовал на Западе, в России творчество Рубинштейна стало известно в конце 1989-х годов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям