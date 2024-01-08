В Челябинске отменили занятия для школьников

В Челябинске для школьников первой и второй смены с 1-й по 4-й класс отменены занятия 9 января. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
«Сегодня, 9 января, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска, с первого по четвертый классы первой и второй смены», — говорится в сообщении. Школьники остаются дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 9 января в Челябинске температура воздуха составляла -24 градуса.
Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.
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