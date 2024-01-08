08 января 2024
07 января 2024

В Челябинске отменили занятия для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Учащиеся начальной школы 9 января останутся дома Фото:

В Челябинске для школьников первой и второй смены с 1-й по 4-й класс отменены занятия 9 января. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Сегодня, 9 января, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска, с первого по четвертый классы первой и второй смены», — говорится в сообщении. Школьники остаются дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 9 января в Челябинске температура воздуха составляла -24 градуса.

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.

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В Челябинске для школьников первой и второй смены с 1-й по 4-й класс отменены занятия 9 января. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. «Сегодня, 9 января, Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска, с первого по четвертый классы первой и второй смены», — говорится в сообщении. Школьники остаются дома из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 9 января в Челябинске температура воздуха составляла -24 градуса. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о резком похолодании в регионе в ночь на 9 января. Температура воздуха местами опустится до -35 градусов. В Челябинске похолодает до -28 градусов. Днем потеплеет до -15, -20 градусов, в горах и низинах до -23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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