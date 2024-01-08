Глава МИД Польши запугал Запад победой Путина на Украине

Сикорский: победа Путина на Украине станет катастрофой для Запада

09 января 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Радослав Сикорский заявил о катастрофических последствиях для Запада в случае победы России Фото: ALBERT ZAWADA/EPA/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа президента РФ Владимира Путина обернется серьезными последствиями для Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Последствия победы Путина на Украине могут быть катастрофичными. В первую очередь для Украины, но также и для Европы и для всей системы американских альянсов», — сказал Сикорский в интервью CNN. Он добавил, что цена сдерживания России после победы на Украине будет намного выше, чем цена поддержки Киева в данный момент и призвал американских законодателей продолжить помогать Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, передает MK.RU . Он подчеркнул, что теперь для продолжения поддержки Киева нужно одобрение на выделение дополнительных средств. Источник в Конгрессе говорил, что одобрение в США законопроекта о выделении средств для Киева маловероятно.

Победа президента РФ Владимира Путина обернется серьезными последствиями для Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Последствия победы Путина на Украине могут быть катастрофичными. В первую очередь для Украины, но также и для Европы и для всей системы американских альянсов», — сказал Сикорский в интервью CNN. Он добавил, что цена сдерживания России после победы на Украине будет намного выше, чем цена поддержки Киева в данный момент и призвал американских законодателей продолжить помогать Украине. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, передает MK.RU. Он подчеркнул, что теперь для продолжения поддержки Киева нужно одобрение на выделение дополнительных средств. Источник в Конгрессе говорил, что одобрение в США законопроекта о выделении средств для Киева маловероятно.