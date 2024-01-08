08 января 2024

По факту смерти трехлетнего мальчика в Челябинске возбудили дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тушение, ликвидация пожара, проливка, пожарный
Пожар возник из-за короткого замыкания Фото:

По факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в Челябинске 9 января возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания малолетнего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в вечернее время 8 января 2024 года в одном из домов садового товарищества «Юбилейный-2», расположенного в Сосновском районе, произошел пожар. В результате пожара погиб 3-летний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.

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По факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в Челябинске 9 января возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания малолетнего», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в вечернее время 8 января 2024 года в одном из домов садового товарищества «Юбилейный-2», расположенного в Сосновском районе, произошел пожар. В результате пожара погиб 3-летний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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