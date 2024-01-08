По факту смерти трехлетнего мальчика в Челябинске возбудили дело

Пожар возник из-за короткого замыкания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По факту смерти трехлетнего мальчика во время пожара в Челябинске 9 января возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания малолетнего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в вечернее время 8 января 2024 года в одном из домов садового товарищества «Юбилейный-2», расположенного в Сосновском районе, произошел пожар. В результате пожара погиб 3-летний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.