Жители Копейска потребовали пересмотреть график и маршруты автобусов

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 8 утра 9 января в ведомство поступило 22 звонка. Все жалобы фиксируются и передаются ответственным специалистам для анализа и работы», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора.
В ведомстве добавили, что пересмотр графика и маршрутов движения транспорта на основе обращений местных жителей предварительно планируется в марте. Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы.
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