Жители Копейска потребовали пересмотреть график и маршруты автобусов

09 января 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Утром 9 января жители Копейска не смогли вовремя уехать на работу и учебу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Копейска, города-спутника Челябинска, массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «С 8 утра 9 января в ведомство поступило 22 звонка. Все жалобы фиксируются и передаются ответственным специалистам для анализа и работы», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора. В ведомстве добавили, что пересмотр графика и маршрутов движения транспорта на основе обращений местных жителей предварительно планируется в марте. Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы.

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «С 8 утра 9 января в ведомство поступило 22 звонка. Все жалобы фиксируются и передаются ответственным специалистам для анализа и работы», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора. В ведомстве добавили, что пересмотр графика и маршрутов движения транспорта на основе обращений местных жителей предварительно планируется в марте. Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы.