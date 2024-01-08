08 января 2024

Жители Копейска потребовали пересмотреть график и маршруты автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром 9 января жители Копейска не смогли вовремя уехать на работу и учебу Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 8 утра 9 января в ведомство поступило 22 звонка. Все жалобы фиксируются и передаются ответственным специалистам для анализа и работы», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора.

В ведомстве добавили, что пересмотр графика и маршрутов движения транспорта на основе обращений местных жителей предварительно планируется в марте. Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы.

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Жители Копейска, города-спутника Челябинска, массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «С 8 утра 9 января в ведомство поступило 22 звонка. Все жалобы фиксируются и передаются ответственным специалистам для анализа и работы», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора. В ведомстве добавили, что пересмотр графика и маршрутов движения транспорта на основе обращений местных жителей предварительно планируется в марте. Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после резкой отмены маршруток с 1 января. Многим пришлось ожидать транспорт на 27-градусном морозе более часа, опоздав к месту работы и учебы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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