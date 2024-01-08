Суд реабилитировал екатеринбуржца, которого обвиняли в убийстве дочери

09 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Андрея Брезгина задерживали по подозрению в убийстве дочери Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга реабилитировал Андрея Брезгина — лидера патриархально-консервативного движения «Мужской путь», которого обвиняли в убийстве дочери. Также в счет компенсации морального вреда ему выплатили 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Андрей Конышев. «Истец, являясь невиновным в совершении инкриминируемого ему органами следствия деяния, будучи привлеченным к уголовной ответственности за совершение преступления, которое не совершал, безусловно испытывал нравственные переживания в результате осуществления в отношении него процессуальных действий и заключения под стражу […] Исковые требования Брезгина Андрея Тимофеевича […] о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование удовлетворить частично», — говорится в решении суда. Копия есть в распоряжении редакции. За моральный вред, который получил Брезгин за почти месяц нахождения под стражей, ему выплатят из российской казны 50 тысяч рублей. Андрея Брезгина задержали по подозрению в убийстве дочери 4 июня 2022 года, до этого бывшая супруга обвиняла его в незаконном удержании ребенка. Нынешняя жена Брезгина в беседе с URA.RU опровергала информацию, что ребенок мертв. По ее словам, все это время дочка от первого брака мужчины проживала вместе с ними. В день задержания Брезгина в его группе «ВКонтакте» появилось видео, на котором дочь говорит, что с ней все в порядке и просит вернуть домой отца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Екатеринбурга реабилитировал Андрея Брезгина — лидера патриархально-консервативного движения «Мужской путь», которого обвиняли в убийстве дочери. Также в счет компенсации морального вреда ему выплатили 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Андрей Конышев. «Истец, являясь невиновным в совершении инкриминируемого ему органами следствия деяния, будучи привлеченным к уголовной ответственности за совершение преступления, которое не совершал, безусловно испытывал нравственные переживания в результате осуществления в отношении него процессуальных действий и заключения под стражу […] Исковые требования Брезгина Андрея Тимофеевича […] о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование удовлетворить частично», — говорится в решении суда. Копия есть в распоряжении редакции. За моральный вред, который получил Брезгин за почти месяц нахождения под стражей, ему выплатят из российской казны 50 тысяч рублей. Андрея Брезгина задержали по подозрению в убийстве дочери 4 июня 2022 года, до этого бывшая супруга обвиняла его в незаконном удержании ребенка. Нынешняя жена Брезгина в беседе с URA.RU опровергала информацию, что ребенок мертв. По ее словам, все это время дочка от первого брака мужчины проживала вместе с ними. В день задержания Брезгина в его группе «ВКонтакте» появилось видео, на котором дочь говорит, что с ней все в порядке и просит вернуть домой отца.