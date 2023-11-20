20 ноября 2023

В ХМАО умер экс-чиновник, претендовавший на пост главы департамента культуры

Умер бывший работник мэрии Сургутского района ХМАО Роман Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
Умер замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов Фото:

Скончался замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры. О его смерти сообщила районная мэрия.

«Это тяжелая потеря для всего Сургутского района. Жизненный и профессиональный путь Романа Завьялова тесно связан с муниципалитетом. В разные годы он был руководителем вокального коллектива в федоровском КДЦ „Премьер“, затем работал в отделе реализации социальных программ комитета опеки и попечительства администрации Сургутского района», — говорится в публикации группы «Глава в районе» соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутский чиновник отказался давить на оппозицию и уволился. Тогда Завьялов, будучи начальником управления культуры, туризма и спорта районной администрации ушел в отпуск с последующим увольнением.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры. О его смерти сообщила районная мэрия. «Это тяжелая потеря для всего Сургутского района. Жизненный и профессиональный путь Романа Завьялова тесно связан с муниципалитетом. В разные годы он был руководителем вокального коллектива в федоровском КДЦ „Премьер“, затем работал в отделе реализации социальных программ комитета опеки и попечительства администрации Сургутского района», — говорится в публикации группы «Глава в районе» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что сургутский чиновник отказался давить на оппозицию и уволился. Тогда Завьялов, будучи начальником управления культуры, туризма и спорта районной администрации ушел в отпуск с последующим увольнением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...