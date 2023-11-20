В ХМАО умер экс-чиновник, претендовавший на пост главы департамента культуры

Скончался замдиректора Сургутской районной централизованной системы Роман Завьялов. Чиновник был претендентом на пост главы окружного департамента культуры. О его смерти сообщила районная мэрия.
«Это тяжелая потеря для всего Сургутского района. Жизненный и профессиональный путь Романа Завьялова тесно связан с муниципалитетом. В разные годы он был руководителем вокального коллектива в федоровском КДЦ „Премьер“, затем работал в отделе реализации социальных программ комитета опеки и попечительства администрации Сургутского района», — говорится в публикации группы «Глава в районе» соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что сургутский чиновник отказался давить на оппозицию и уволился. Тогда Завьялов, будучи начальником управления культуры, туризма и спорта районной администрации ушел в отпуск с последующим увольнением.
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