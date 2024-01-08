08 января 2024

Депутат ГД генерал Гурулев проверит работу «Курганмашзавода». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Андрей Гурулев приехал в Курган 9 января
Депутат Андрей Гурулев приехал в Курган 9 января Фото:

Депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев посетит 9 января «Курганмашзавод». Об этом он рассказал участникам встречи, организованной реготделением «Единой России», передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня обязательно поеду на „Курганмашзавод“. Посмотрю, как делают мою любимую машину БМП, потому что я на ней всю жизнь прослужил», — рассказал депутат.

Гурулев приехал в Курган по приглашению своего коллеги и главы реготделения ЕР Александра Ильтякова. На встречу с генералом пришли представители патриотических движений Курганской области, ветераны и депутаты. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с СВО. Гурулев рассказал участникам встречи, что начинал служить под началом курганского генерала Владимира Усманова. Также во время мероприятия были вручены благодарственные письма партии.

Депутат входит в состав комитета Госдумы по обороне. Он представляет в думе жителей девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Ранее Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Также он называл россиян, несогласных с текущей политикой, «гнилью» и призывал их изолировать.

Гурулев приехал в Курган по приглашению депутата Госдумы Александра Ильтякова (слева)
Гурулев приехал в Курган по приглашению депутата Госдумы Александра Ильтякова (слева)
Фото:
На встречу пришли ветераны и депутаты
На встречу пришли ветераны и депутаты
Фото:

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев посетит 9 января «Курганмашзавод». Об этом он рассказал участникам встречи, организованной реготделением «Единой России», передает корреспондент URA.RU. «Сегодня обязательно поеду на „Курганмашзавод“. Посмотрю, как делают мою любимую машину БМП, потому что я на ней всю жизнь прослужил», — рассказал депутат. Гурулев приехал в Курган по приглашению своего коллеги и главы реготделения ЕР Александра Ильтякова. На встречу с генералом пришли представители патриотических движений Курганской области, ветераны и депутаты. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с СВО. Гурулев рассказал участникам встречи, что начинал служить под началом курганского генерала Владимира Усманова. Также во время мероприятия были вручены благодарственные письма партии. Депутат входит в состав комитета Госдумы по обороне. Он представляет в думе жителей девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Ранее Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Также он называл россиян, несогласных с текущей политикой, «гнилью» и призывал их изолировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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