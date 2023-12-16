16 декабря 2023

Депутат Гурулев призвал рожать детей по «приказу Путина». Видео

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Андрей Гурулев подчеркнул, что традиционными ценностями в России является семья и Родина Фото:

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Свое мнение он озвучил в программе «Прямой эфир».

«Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <…> Ты указ президента выполняешь? <…> Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату», — сказал Андрей Гурулев в ходе программы.

До этого Гурулев также назвал россиян, несогласных с текущей политикой, «гнилью» и призвал их изолировать. После МВД назначила экспертизу с целью проверки депутата на экстремизм. По итогу нарушения законодательства выявлено не было. Депутаты также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. В думу был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Свое мнение он озвучил в программе «Прямой эфир». «Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <…> Ты указ президента выполняешь? <…> Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату», — сказал Андрей Гурулев в ходе программы. До этого Гурулев также назвал россиян, несогласных с текущей политикой, «гнилью» и призвал их изолировать. После МВД назначила экспертизу с целью проверки депутата на экстремизм. По итогу нарушения законодательства выявлено не было. Депутаты также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. В думу был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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