Депутат Гурулев призвал рожать детей по «приказу Путина». Видео

17 декабря 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев подчеркнул, что традиционными ценностями в России является семья и Родина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Свое мнение он озвучил в программе «Прямой эфир». «Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <…> Ты указ президента выполняешь? <…> Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату», — сказал Андрей Гурулев в ходе программы. До этого Гурулев также назвал россиян, несогласных с текущей политикой, «гнилью» и призвал их изолировать. После МВД назначила экспертизу с целью проверки депутата на экстремизм. По итогу нарушения законодательства выявлено не было. Депутаты также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. В думу был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Свое мнение он озвучил в программе «Прямой эфир». «Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <…> Ты указ президента выполняешь? <…> Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату», — сказал Андрей Гурулев в ходе программы. До этого Гурулев также назвал россиян, несогласных с текущей политикой, «гнилью» и призвал их изолировать. После МВД назначила экспертизу с целью проверки депутата на экстремизм. По итогу нарушения законодательства выявлено не было. Депутаты также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. В думу был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.