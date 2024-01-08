08 января 2024
07 января 2024

Следком ХМАО устроил проверку из-за коммунальной аварии в Советском

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Следователи проверят коммунальщиков из-за прорыва в трубоповодной сети в Советском Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за прорыва в трубопроводной сети и отсутствия отопления в жилых домах Советского. Горожане пожаловались на проблему в следственное управление, сообщили в пресс-службе окружного СКР.

«По публикациям сообществ в социальных сетях о прорыве в трубопроводной системе, отсутствии отопления, перебоях с газоснабжением в жилых домах города Советского, а также в связи с обращениями граждан в следственное управление Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организованы процессуальные проверки. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б.

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Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за прорыва в трубопроводной сети и отсутствия отопления в жилых домах Советского. Горожане пожаловались на проблему в следственное управление, сообщили в пресс-службе окружного СКР. «По публикациям сообществ в социальных сетях о прорыве в трубопроводной системе, отсутствии отопления, перебоях с газоснабжением в жилых домах города Советского, а также в связи с обращениями граждан в следственное управление Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организованы процессуальные проверки. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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