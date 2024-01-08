Следком ХМАО устроил проверку из-за коммунальной аварии в Советском

09 января 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Следователи проверят коммунальщиков из-за прорыва в трубоповодной сети в Советском Фото: Сергей Русанов © URA.RU (фото из архива) новость из сюжета Коммунальные аварии в России Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за прорыва в трубопроводной сети и отсутствия отопления в жилых домах Советского. Горожане пожаловались на проблему в следственное управление, сообщили в пресс-службе окружного СКР. «По публикациям сообществ в социальных сетях о прорыве в трубопроводной системе, отсутствии отопления, перебоях с газоснабжением в жилых домах города Советского, а также в связи с обращениями граждан в следственное управление Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организованы процессуальные проверки. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение.



Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б.

Следственный комитет ХМАО начал проверку из-за прорыва в трубопроводной сети и отсутствия отопления в жилых домах Советского. Горожане пожаловались на проблему в следственное управление, сообщили в пресс-службе окружного СКР. «По публикациям сообществ в социальных сетях о прорыве в трубопроводной системе, отсутствии отопления, перебоях с газоснабжением в жилых домах города Советского, а также в связи с обращениями граждан в следственное управление Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре организованы процессуальные проверки. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б.