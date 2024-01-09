Уходящий циклон принесет жителям Челябинской области морозы до -36 и ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Челябинской области ожидает новое похолодание Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о новом сильном похолодании до -36 градусов и ветер, которые ожидаются в ближайшие дни из-за отхода циклона. Об этом URA.RU сообщил дежурный челябинского гидрометеоцентра.

«В данный момент из Челябинской области уходит циклон, который принес осадки. При этом на краю циклона образуется зона похолодания и сильного ветра. Морозы вернутся в регион в ближайшие дни», — уточнил URA.RU дежурный. Похолодание будет сопровождаться ветром порывами до 14-16 метров в секунду.

По данным метеослужбы, точное время наступления сильного похолодания зависит от скорости ухода циклона. Предварительно синоптики обещают похолодание в регионе до 36 градусов ниже ноля в ночь на четверг, 11 января. Днем температура воздуха составит порядка 18-23 градусов мороза. В ночь на 10 и 12 января будет относительно теплее, около -30.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о 35-градусных морозах в ночь на 9 января. Они сопровождались сильным ветром порывами до 18 метров в секунду.

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Жителей Челябинской области предупредили о новом сильном похолодании до -36 градусов и ветер, которые ожидаются в ближайшие дни из-за отхода циклона. Об этом URA.RU сообщил дежурный челябинского гидрометеоцентра. «В данный момент из Челябинской области уходит циклон, который принес осадки. При этом на краю циклона образуется зона похолодания и сильного ветра. Морозы вернутся в регион в ближайшие дни», — уточнил URA.RU дежурный. Похолодание будет сопровождаться ветром порывами до 14-16 метров в секунду. По данным метеослужбы, точное время наступления сильного похолодания зависит от скорости ухода циклона. Предварительно синоптики обещают похолодание в регионе до 36 градусов ниже ноля в ночь на четверг, 11 января. Днем температура воздуха составит порядка 18-23 градусов мороза. В ночь на 10 и 12 января будет относительно теплее, около -30. Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о 35-градусных морозах в ночь на 9 января. Они сопровождались сильным ветром порывами до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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