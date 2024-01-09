Уходящий циклон принесет жителям Челябинской области морозы до -36 и ветер

Жителей Челябинской области ожидает новое похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о новом сильном похолодании до -36 градусов и ветер, которые ожидаются в ближайшие дни из-за отхода циклона. Об этом URA.RU сообщил дежурный челябинского гидрометеоцентра.

«В данный момент из Челябинской области уходит циклон, который принес осадки. При этом на краю циклона образуется зона похолодания и сильного ветра. Морозы вернутся в регион в ближайшие дни», — уточнил URA.RU дежурный. Похолодание будет сопровождаться ветром порывами до 14-16 метров в секунду.

По данным метеослужбы, точное время наступления сильного похолодания зависит от скорости ухода циклона. Предварительно синоптики обещают похолодание в регионе до 36 градусов ниже ноля в ночь на четверг, 11 января. Днем температура воздуха составит порядка 18-23 градусов мороза. В ночь на 10 и 12 января будет относительно теплее, около -30.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о 35-градусных морозах в ночь на 9 января. Они сопровождались сильным ветром порывами до 18 метров в секунду.