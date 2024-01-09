Певец SHAMAN задумался об интервью Собчак и Дудю*

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, что предложений от журналистов Ксении Собчак и Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов) об интервью ему не поступало. Он отметил, что их вопросы были бы не интересны.
«Мне так думается, что она (Собчак — прим. URA.RU) была бы не против пообщаться. А от второго человека (Дудя — прим. URA.RU) не было приглашений», — сказал Дронов, его слова передает Starhit. При этом он предположил, что вопросы, которые ему бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому, по словам артиста, смысла в таких интервью он не видит.
Ранее данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с премией «Народная марка» показали, что треть опрошенных россиян считают лучшим певцом 2023 года исполнителя Shaman. В ходе опроса Дронова чаще всего выбирали женщины (35% против 29% среди мужчин) и граждане старше 45 лет (41—42%).
*Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России
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