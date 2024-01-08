Свердловского стримера, глумившегося над военными, задержали в подъезде

09 января 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Артем Оморьян находится в Ленинском райсуде Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургского блогера Артема Оморьяна, который заявил, что срезал с мертвых тел российских военнослужащих нашивки, задержали в подъезде дома. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур. «Заинтересовались блогером общественники из Екатеринбурга. Они нашли то видео, на котором Оморьян говорит, что срезал нашивки с тел, а после вышли на его след. 8 января активисты подкараулили его в подъезде, а потом мужчину забрали силовики», — поделился собеседник агентства. По его данным, Оморьяна доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. При этом в пресс-службе суда уверяют, что материалы дела еще не поступали. По предварительным данным, ему вменяют мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Другой инсайдер URA.RU не исключает, что против мужчины могут составить протоколы за дискредитацию российской армии и публичное демонстрирование нацистской символики. Оморьян, как пишет Tagilcity.ru, глумился над военными ради хайпа. Помощь силовикам оказывали общественники «Русской общины» Екатеринбурга. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

Екатеринбургского блогера Артема Оморьяна, который заявил, что срезал с мертвых тел российских военнослужащих нашивки, задержали в подъезде дома. Информацию URA.RU подтвердил источник из силовых структур. «Заинтересовались блогером общественники из Екатеринбурга. Они нашли то видео, на котором Оморьян говорит, что срезал нашивки с тел, а после вышли на его след. 8 января активисты подкараулили его в подъезде, а потом мужчину забрали силовики», — поделился собеседник агентства. По его данным, Оморьяна доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. При этом в пресс-службе суда уверяют, что материалы дела еще не поступали. По предварительным данным, ему вменяют мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Другой инсайдер URA.RU не исключает, что против мужчины могут составить протоколы за дискредитацию российской армии и публичное демонстрирование нацистской символики. Оморьян, как пишет Tagilcity.ru, глумился над военными ради хайпа. Помощь силовикам оказывали общественники «Русской общины» Екатеринбурга. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.