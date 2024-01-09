Мэрия одобрила строительство новой нефтебазы в Челябинске. Скрин

Мэрия Челябинска одобрила уменьшение процента застройки участка под нефтебазу
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть, буровая вышка
Объект построят с целью поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода в регион Фото:

В Челябинске в поселке Новосинеглазово построят нефтебазу с целью поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода в регион. На прошедших публичных слушаниях было одобрено уменьшение процента застройки территории, строительство можно будет начать в ближайшее время, сообщили 9 января на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в территориальной зоне производственно-складских объектов I—II классов опасности. Участок под строительство нефтебазы расположен по адресу: город Челябинск, Советский район, поселок Новосинеглазово», — сообщается на сайте.

Ранее в Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово было принято решение построить нефтебазу. Для этого необходимо было получить разрешение на уменьшение минимального процента застройки территории.

Инициатор появления нефтебазы — «Газпромнефть-Терминал» построит объект при линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск», расположенной в поселке Новосинеглазово. После этого он будет подключен к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа — Петропавловск, что позволит осуществлять поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область. Крупнейшее предприятие нефтепереработки России принадлежит компании «Газпром нефть».

Кадастровая стоимость участка под строительство нефтебазы составляет около 153 млн рублей
Кадастровая стоимость участка под строительство нефтебазы составляет около 153 млн рублей
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В Челябинске в поселке Новосинеглазово построят нефтебазу с целью поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода в регион. На прошедших публичных слушаниях было одобрено уменьшение процента застройки территории, строительство можно будет начать в ближайшее время, сообщили 9 января на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в территориальной зоне производственно-складских объектов I—II классов опасности. Участок под строительство нефтебазы расположен по адресу: город Челябинск, Советский район, поселок Новосинеглазово», — сообщается на сайте. Ранее в Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово было принято решение построить нефтебазу. Для этого необходимо было получить разрешение на уменьшение минимального процента застройки территории. Инициатор появления нефтебазы — «Газпромнефть-Терминал» построит объект при линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск», расположенной в поселке Новосинеглазово. После этого он будет подключен к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа — Петропавловск, что позволит осуществлять поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область. Крупнейшее предприятие нефтепереработки России принадлежит компании «Газпром нефть».
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© Служба новостей «URA.RU»
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