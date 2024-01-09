Мэрия Челябинска одобрила уменьшение процента застройки участка под нефтебазу

Объект построят с целью поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода в регион Фото: media.gazprom-neft.ru

В Челябинске в поселке Новосинеглазово построят нефтебазу с целью поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода в регион. На прошедших публичных слушаниях было одобрено уменьшение процента застройки территории, строительство можно будет начать в ближайшее время, сообщили 9 января на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в территориальной зоне производственно-складских объектов I—II классов опасности. Участок под строительство нефтебазы расположен по адресу: город Челябинск, Советский район, поселок Новосинеглазово», — сообщается на сайте.

Ранее в Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово было принято решение построить нефтебазу. Для этого необходимо было получить разрешение на уменьшение минимального процента застройки территории.

Инициатор появления нефтебазы — «Газпромнефть-Терминал» построит объект при линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск», расположенной в поселке Новосинеглазово. После этого он будет подключен к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа — Петропавловск, что позволит осуществлять поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область. Крупнейшее предприятие нефтепереработки России принадлежит компании «Газпром нефть».

Кадастровая стоимость участка под строительство нефтебазы составляет около 153 млн рублей Скрин кадастровая карта г. Челябинск