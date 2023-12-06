В Челябинске построят нефтебазу с целью поставки моторного топлива из Омска

Минимальный процент застройки территории планируется уменьшить вдвое Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово планируют построить нефтебазу, уменьшив минимальный процент застройки территории. Это позволит осуществлять поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область. Публичные слушания на эту тему пройдут в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов на земельном участке с минимальным процентом застройки — 11% (нормативное значение — 20%) в территориальной зоне производственно-складских объектов I—II классов опасности. Участок под застройку расположен в Советском районе Челябинска в поселке Новосинеглазово. Провести общественные обсуждения с 5 по 26 декабря», — сообщается на сайте.

Согласно документации, площадь участка под застройку составит 169 тысяч квадратных метров. Поскольку объект строится в территориальной зоне производственно-складских объектов I—II классов опасности, минимальный процент застройки при его возведении должен быть уменьшен. Инициатор проекта просит разрешить ему построить на территории меньше объектов, чем положено по нормативам, снизить коэффициент плотности с минимальных 20% до 10%. Только в этом случае на участке можно будет возвести объект.

Инициатор строительства «Газпромнефть-Терминал» планирует построить нефтебазу при линейной производственно-диспетчерской станции «Челябинск», расположенной в поселке Новосинеглазово. После этого объект подключат к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа — Петропавловск, что позволит осуществлять поставки моторного топлива с омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» в Челябинскую область. Завод находится в Омске. Крупнейшее предприятие нефтепереработки России принадлежит компании «Газпром нефть».

В 2021 году ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», АО «Транснефть — Урал» и ООО «Газпромнефть-Терминал» подписали соглашение по развитию инфраструктуры рынка моторного топлива в Челябинской области. В рамках соглашения и планируется осуществить строительство нефтебазы при ПДС «Челябинск».

Инициатор проекта планирует уменьшить минимальный процент застройки территории вдвое, с 20% до 10%