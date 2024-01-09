В Кремле назвали причину крупных коммунальных аварий в Подмосковье

Причиной крупных коммунальных аварий в Подмосковье стали аномальные морозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет об аномальных морозах. Во-вторых, несмотря на титанические усилия по обновлению систем ЖКХ определенная часть их остается в ветхом состоянии», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что ситуация решалась быстро с самого начала. По его словам, все спецслужбы работали круглосуточно. Песков подчеркнул, что программа обновления систем ЖКХ будет продолжаться.
Ранее в нескольких районах Подмосковья произошли коммунальные аварии. Множество домов остались без отопления.
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