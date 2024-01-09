В Кремле назвали причину крупных коммунальных аварий в Подмосковье

Песков: из-за аномальных морозов случились коммунальные аварии в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что ситуация решалась быстро с самого начала Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Причиной крупных коммунальных аварий в Подмосковье стали аномальные морозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет об аномальных морозах. Во-вторых, несмотря на титанические усилия по обновлению систем ЖКХ определенная часть их остается в ветхом состоянии», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что ситуация решалась быстро с самого начала. По его словам, все спецслужбы работали круглосуточно. Песков подчеркнул, что программа обновления систем ЖКХ будет продолжаться.

Ранее в нескольких районах Подмосковья произошли коммунальные аварии. Множество домов остались без отопления.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной крупных коммунальных аварий в Подмосковье стали аномальные морозы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет об аномальных морозах. Во-вторых, несмотря на титанические усилия по обновлению систем ЖКХ определенная часть их остается в ветхом состоянии», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что ситуация решалась быстро с самого начала. По его словам, все спецслужбы работали круглосуточно. Песков подчеркнул, что программа обновления систем ЖКХ будет продолжаться. Ранее в нескольких районах Подмосковья произошли коммунальные аварии. Множество домов остались без отопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...