Главное о коммунальной аварии в Подмосковье, из-за которой 40 домов остались без тепла

В подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. В результате более 40 многоквартирных домов остались без тепла, были задержаны несколько человек, а также заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий. О том, что известно о деле о коммунальной аварии в Подмосковье — в материале URA.RU.
- Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, задержал начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и генерального директора данного завода;
- Было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий и задержан замглавы администрации Подольска. Его подозревают в том, что зная о необходимости проведения проверки оборудования, а также о наличии дефектов, он выдал паспорт готовности к отопительному сезону;
- В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски. На данный момент проходят допросы;
- В микрорайоне Климовск в Подольске все дома подключат к теплу 9 января. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин;
- Следователи и криминалисты также проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную;
- Президенту России Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Он добавил, что за последние 20 лет в России была проведена огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ, однако за такой срок невозможно обновить все.
Ранее в Подольске 150 тысяч жителей остались без тепла. Как сообщал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, коммунальные службы пытались скрыть масштабы аварии от властей. Подробнее о том, как власти Подмосковья боролись с ЧС в Подольске, где жители остались без отопления — в материале URA.RU.
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