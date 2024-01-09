В Кремле объяснили, почему произошли обстрелы Белгорода

Песков: киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Киев не гнушается обстрелами городов, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

ВСУ обстреляли Белгород, поскольку киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, «как стало возможна ситуация, случившаяся в Белгороде».

«Такое стало возможно в связи с тем, что киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, использованием кассетных боеприпасов. Стреляет по центру города, где нет военных объектов», — сказал Песков.

Украина обстреляла Белгород 30 декабря, погибли 25 человек. В новогодние праздники атаки на город продолжились.

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ВСУ обстреляли Белгород, поскольку киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, «как стало возможна ситуация, случившаяся в Белгороде». «Такое стало возможно в связи с тем, что киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, использованием кассетных боеприпасов. Стреляет по центру города, где нет военных объектов», — сказал Песков. Украина обстреляла Белгород 30 декабря, погибли 25 человек. В новогодние праздники атаки на город продолжились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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