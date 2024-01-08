В городе ХМАО жилой район остался без отопления

09 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

В Лянторе в детском сажу и жилых домах отключили отопление из-за коммунальной аварии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лянторе (ХМАО) в детском саду «Сибирячок» и жилых домах 4 микрорайона отключили отопление из-за прорыва магистрального трубопровода. Ремонтные работы обещают провести в течение следующих нескольких часов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Лянтора в соцсети «Вконтакте».



«В 9 часов 30 минут на территории КСК „Юбилейный“ произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения с изливом теплоносителя. <…> В 11 часов произведено отключение магистрального трубопровода теплоснабжения, подающего тепло в жилые дома 4 микрорайона № 1,2,3,4,5,6,7,13,14 и детский сад „Сибирячок“», — говорится в сообщении.



В комментариях к публикации администрация детского сада «Сибирячок» пояснила, что температурный режим в помещении не нарушен. « Температурный режим в помещении ДОО не нарушен, соответствует нормам СанПин: спальная комната — 21 С, групповая — 24 С», — прокомментировала Айгуль Кадырова от лица администрации детсада.



Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Следственный комитет ХМАО начал проверку.

В Лянторе (ХМАО) в детском саду «Сибирячок» и жилых домах 4 микрорайона отключили отопление из-за прорыва магистрального трубопровода. Ремонтные работы обещают провести в течение следующих нескольких часов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Лянтора в соцсети «Вконтакте». «В 9 часов 30 минут на территории КСК „Юбилейный“ произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения с изливом теплоносителя. <…> В 11 часов произведено отключение магистрального трубопровода теплоснабжения, подающего тепло в жилые дома 4 микрорайона № 1,2,3,4,5,6,7,13,14 и детский сад „Сибирячок“», — говорится в сообщении. В комментариях к публикации администрация детского сада «Сибирячок» пояснила, что температурный режим в помещении не нарушен. « Температурный режим в помещении ДОО не нарушен, соответствует нормам СанПин: спальная комната — 21 С, групповая — 24 С», — прокомментировала Айгуль Кадырова от лица администрации детсада. Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Следственный комитет ХМАО начал проверку.