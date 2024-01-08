08 января 2024
07 января 2024

В городе ХМАО жилой район остался без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
В Лянторе в детском сажу и жилых домах отключили отопление из-за коммунальной аварии Фото:

В Лянторе (ХМАО) в детском саду «Сибирячок» и жилых домах 4 микрорайона отключили отопление из-за прорыва магистрального трубопровода. Ремонтные работы обещают провести в течение следующих нескольких часов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Лянтора в соцсети «Вконтакте».

«В 9 часов 30 минут на территории КСК „Юбилейный“ произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения с изливом теплоносителя. <…> В 11 часов произведено отключение магистрального трубопровода теплоснабжения, подающего тепло в жилые дома 4 микрорайона № 1,2,3,4,5,6,7,13,14 и детский сад „Сибирячок“», — говорится в сообщении.

В комментариях к публикации администрация детского сада «Сибирячок» пояснила, что температурный режим в помещении не нарушен. « Температурный режим в помещении ДОО не нарушен, соответствует нормам СанПин: спальная комната — 21 С, групповая — 24 С», — прокомментировала Айгуль Кадырова от лица администрации детсада.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Следственный комитет ХМАО начал проверку.

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В Лянторе (ХМАО) в детском саду «Сибирячок» и жилых домах 4 микрорайона отключили отопление из-за прорыва магистрального трубопровода. Ремонтные работы обещают провести в течение следующих нескольких часов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Лянтора в соцсети «Вконтакте». «В 9 часов 30 минут на территории КСК „Юбилейный“ произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения с изливом теплоносителя. <…> В 11 часов произведено отключение магистрального трубопровода теплоснабжения, подающего тепло в жилые дома 4 микрорайона № 1,2,3,4,5,6,7,13,14 и детский сад „Сибирячок“», — говорится в сообщении. В комментариях к публикации администрация детского сада «Сибирячок» пояснила, что температурный режим в помещении не нарушен. « Температурный режим в помещении ДОО не нарушен, соответствует нормам СанПин: спальная комната — 21 С, групповая — 24 С», — прокомментировала Айгуль Кадырова от лица администрации детсада. Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского пожаловались на отключение отопления в жилых домах из-за коммунальной аварии. Следственный комитет ХМАО начал проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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