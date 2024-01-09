В Кремле не комментируют конфликт с добровольцами из Сербии на СВО

В Кремле не стали комментировать ситуацию с боевым подразделением «Волк», в которое входят добровольцы из Сербии, обнародованную членом команды президента РФ и Народного фронта Деяном Беричем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что это прерогатива Министерства обороны.
«Эта [ситуация] касается хода военной спецоперации. Информация [озвученная Беричем] доступна всем. Это исключительно прерогатива Минобороны», — пояснил Песков.
Ранее член команды президента Путина и Народного фронта серб Деян Берич рассказал, что сербские добровольцы, которые участвуют в СВО в составе 119 полка ВДВ (подразделение «Волк»), получили приказ идти на штурм. Но при этом им не выдали полноценный боекомплект. Сербских бойцов назвали военными преступниками, а утром 8 января к ним пришла военная полиция, и их заставляли признаться в шпионаже. Бойцы попросили о переводе в другое подразделение.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.