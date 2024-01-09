В Кремле не комментируют конфликт с добровольцами из Сербии на СВО

Кремль: конфликт с добровольцами из Сербии в сфере внимания Минобороны
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков переадресовал вопрос о конфликте с сербскими добровольцами в Минобороны Фото:
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В Кремле не стали комментировать ситуацию с боевым подразделением «Волк», в которое входят добровольцы из Сербии, обнародованную членом команды президента РФ и Народного фронта Деяном Беричем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что это прерогатива Министерства обороны.

«Эта [ситуация] касается хода военной спецоперации. Информация [озвученная Беричем] доступна всем. Это исключительно прерогатива Минобороны», — пояснил Песков.

Ранее член команды президента Путина и Народного фронта серб Деян Берич рассказал, что сербские добровольцы, которые участвуют в СВО в составе 119 полка ВДВ (подразделение «Волк»), получили приказ идти на штурм. Но при этом им не выдали полноценный боекомплект. Сербских бойцов назвали военными преступниками, а утром 8 января к ним пришла военная полиция, и их заставляли признаться в шпионаже. Бойцы попросили о переводе в другое подразделение.

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В Кремле не стали комментировать ситуацию с боевым подразделением «Волк», в которое входят добровольцы из Сербии, обнародованную членом команды президента РФ и Народного фронта Деяном Беричем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что это прерогатива Министерства обороны. «Эта [ситуация] касается хода военной спецоперации. Информация [озвученная Беричем] доступна всем. Это исключительно прерогатива Минобороны», — пояснил Песков. Ранее член команды президента Путина и Народного фронта серб Деян Берич рассказал, что сербские добровольцы, которые участвуют в СВО в составе 119 полка ВДВ (подразделение «Волк»), получили приказ идти на штурм. Но при этом им не выдали полноценный боекомплект. Сербских бойцов назвали военными преступниками, а утром 8 января к ним пришла военная полиция, и их заставляли признаться в шпионаже. Бойцы попросили о переводе в другое подразделение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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