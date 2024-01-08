Управление миграции УМВД Курганской области возглавил силовик из ЛНР

В курганскую полицию перевелся полковник из ЛНР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В управлении по вопросам миграции УМВД по Курганской области назначили нового начальника. Им стал полковник полиции, ранее служивший в ЛНР. Об этом информирует сайт регионального ведомства.

«Подразделения УМВД. Управление по вопросам миграции, руководство: начальник управления — Найда Руслан Игоревич», — сообщает портал регионального ведомства. В пресс-службе УМВД подтвердили информацию и добавили, что назначение состоялось в начале января.

Ранее силовик служил в МВД ЛНР, на должности заместителя начальника миграционной службы. До него врио начальника курганского управления был Роман Кокорин. Он остался в должности заместителя.

Прежде URA.RU сообщало, что в отделе полиции «Белозерское» сменился начальник. Подполковник полиции Юрий Семенов вышел на пенсию. Врио руководителя назначен майор Александр Кочанов.