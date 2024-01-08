Курганская прокуратура заставляет мэрию Катайска сделать тротуары на улицах

09 января 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Мэрию Катайска обязали сделать тротуары на улицах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрацию города Катайск (Курганская область) после вмешательства прокурора заставили обустроить тротуары на городских улицах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что на ряде дорог с твердым покрытием, расположенных в Катайске, вопреки действующему законодательству, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. <…> По требованию прокурора Катайского района суд возложил на муниципалитет обязанность заняться обустройством тротуаров на городских улицах», — говорится на сайте ведомства. Районная прокуратура держит на контроле исполнение решение суда. Ранее URA.RU писало, что мэрию Катайского округа заставят ремонтировать опасную дорогу. В ходе проверки было выявлено отсутствие освещения и тротуаров по улице Юдина.

Администрацию города Катайск (Курганская область) после вмешательства прокурора заставили обустроить тротуары на городских улицах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что на ряде дорог с твердым покрытием, расположенных в Катайске, вопреки действующему законодательству, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. <…> По требованию прокурора Катайского района суд возложил на муниципалитет обязанность заняться обустройством тротуаров на городских улицах», — говорится на сайте ведомства. Районная прокуратура держит на контроле исполнение решение суда. Ранее URA.RU писало, что мэрию Катайского округа заставят ремонтировать опасную дорогу. В ходе проверки было выявлено отсутствие освещения и тротуаров по улице Юдина.