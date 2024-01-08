08 января 2024

Курганская прокуратура заставляет мэрию Катайска сделать тротуары на улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров в Шевелевке. Курган, тротуар, щебень, шевелевка
Мэрию Катайска обязали сделать тротуары на улицах Фото:

Администрацию города Катайск (Курганская область) после вмешательства прокурора заставили обустроить тротуары на городских улицах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что на ряде дорог с твердым покрытием, расположенных в Катайске, вопреки действующему законодательству, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. <…> По требованию прокурора Катайского района суд возложил на муниципалитет обязанность заняться обустройством тротуаров на городских улицах», — говорится на сайте ведомства. Районная прокуратура держит на контроле исполнение решение суда.

Ранее URA.RU писало, что мэрию Катайского округа заставят ремонтировать опасную дорогу. В ходе проверки было выявлено отсутствие освещения и тротуаров по улице Юдина.

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Администрацию города Катайск (Курганская область) после вмешательства прокурора заставили обустроить тротуары на городских улицах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что на ряде дорог с твердым покрытием, расположенных в Катайске, вопреки действующему законодательству, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. <…> По требованию прокурора Катайского района суд возложил на муниципалитет обязанность заняться обустройством тротуаров на городских улицах», — говорится на сайте ведомства. Районная прокуратура держит на контроле исполнение решение суда. Ранее URA.RU писало, что мэрию Катайского округа заставят ремонтировать опасную дорогу. В ходе проверки было выявлено отсутствие освещения и тротуаров по улице Юдина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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