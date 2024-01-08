Курганская прокуратура заставляет мэрию Катайска сделать тротуары на улицах

Администрацию города Катайск (Курганская область) после вмешательства прокурора заставили обустроить тротуары на городских улицах. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
«Установлено, что на ряде дорог с твердым покрытием, расположенных в Катайске, вопреки действующему законодательству, отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки. <…> По требованию прокурора Катайского района суд возложил на муниципалитет обязанность заняться обустройством тротуаров на городских улицах», — говорится на сайте ведомства. Районная прокуратура держит на контроле исполнение решение суда.
Ранее URA.RU писало, что мэрию Катайского округа заставят ремонтировать опасную дорогу. В ходе проверки было выявлено отсутствие освещения и тротуаров по улице Юдина.
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