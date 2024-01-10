Суд по делу погибшего экс-главы полиции Екатеринбурга сдвинули на конец января

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Приговор по делу Игоря Трифонова. Екатеринбург , трифонов игорь
Игорь Трифонов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Осужденный экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб на СВО

Суд по делу погибшего на СВО бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова сдвинули на конец января. Дело в том, что в суд не поступили материалы, свидетельствующие о гибели силовика, пояснила URA.RU адвокат Ольга Кезик.

В седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска 10 января должны были рассмотреть жалобу на приговор, которую подала Кезик. «Процесс перенесли на 25 января. Об этом ходатайствовала адвокат», — добавили URA.RU в суде. Накануне защитница говорила, что судебный процесс будет перенесен из-за отсутствия документов, подтверждающих смерть Трифонова.

В августе 2022 года Трифонова осудили на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора.

О гибели Трифонова на спецоперации РФ на Украине стало известно 3 января. По словам Кезик, генерал давно хотел отправиться на СВО, но его не отпускали. После смерти Трифонов был награжден медалью Минобороны РФ. Теперь родные хотят добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения.

Вечером 9 января тело Трифонова отдали родным. Предварительно, полицейского похоронят 12—13 января в Москве.

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Суд по делу погибшего на СВО бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова сдвинули на конец января. Дело в том, что в суд не поступили материалы, свидетельствующие о гибели силовика, пояснила URA.RU адвокат Ольга Кезик. В седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска 10 января должны были рассмотреть жалобу на приговор, которую подала Кезик. «Процесс перенесли на 25 января. Об этом ходатайствовала адвокат», — добавили URA.RU в суде. Накануне защитница говорила, что судебный процесс будет перенесен из-за отсутствия документов, подтверждающих смерть Трифонова. В августе 2022 года Трифонова осудили на девять с половиной лет за взятку. Потом срок наказания уменьшили на два месяца. Тогда же его лишили звания генерал-майора. О гибели Трифонова на спецоперации РФ на Украине стало известно 3 января. По словам Кезик, генерал давно хотел отправиться на СВО, но его не отпускали. После смерти Трифонов был награжден медалью Минобороны РФ. Теперь родные хотят добиться, чтобы с Трифонова сняли все обвинения. Вечером 9 января тело Трифонова отдали родным. Предварительно, полицейского похоронят 12—13 января в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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