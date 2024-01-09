Суд по делу погибшего на СВО экс-главы полиции Екатеринбурга перенесут

09 января 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, скорее всего, перенесет рассмотрение жалобы на приговор экс-главе полиции Екатеринбурга Игорю Трифонову, который погиб в зоне СВО. Это связано с тем, что в суд пока не поступили материалы, доказывающие гибель силовика, пояснила URA.RU адвокат Ольга Кезик. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 10 января. «Нам нужно, чтобы нам привезли гроб. Пока что этого не происходит. Завтра, вероятно, не будет кассации. Ее перенесут, потому что в суд не поступили материалы, которые доказывают гибель Игоря Юрьевича Трифонова», — пояснила Кезик. В пресс-службе суда URA.RU добавили, что если процесс и будет перенесен, то известно об этом станет лишь по факту. Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. О его смерти стало известно 3 января. В августе 2022-го Ленинский районный суд признал силовика виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Сначала Трифонову дали девять с половиной лет колонии. А затем срок сократили на два месяца, добавили конфискацию имущества и убрали из обвинения статью за приобретение огнестрельного оружия. Также Трифонова лишили звания генерал-майора и госнаград. На фронт Трифонов пытался отправиться с марта 2023-го. По словам Кезик, у него получилось это сделать лишь в конце ноября-начале декабря. После гибели его посмертно наградили медалью Минобороны РФ за участие в спецоперации РФ. Родные будут добиваться, чтобы с генерала сняли все обвинения.