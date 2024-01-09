Свердловский педофил, убивший семилетнюю девочку, рвется на свободу

Суд отказал в замене наказания Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
«Осужденный предпринял несколько попыток выйти на свободу, но безуспешно. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда вновь отказала Улееву в замене наказания на более мягкое», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Преступление Валерий Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал, а после чего убил ее. Труп ребенка был обнаружен в выгребной яме общественного туалета. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 19 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Летом 2023 года Улеев попытался выйти на свободу, но суд отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО).
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.