Свердловский педофил, убивший семилетнюю девочку, рвется на свободу

Свердловский суд отказал в замене наказания педофилу, убившему 7-летнюю девочку
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Суд отказал Улееву в смягчении наказания, поэтому он продолжит отбывать срок в колонии строгого режима Фото:

Суд отказал в замене наказания Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

«Осужденный предпринял несколько попыток выйти на свободу, но безуспешно. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда вновь отказала Улееву в замене наказания на более мягкое», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Преступление Валерий Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал, а после чего убил ее. Труп ребенка был обнаружен в выгребной яме общественного туалета. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 19 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Летом 2023 года Улеев попытался выйти на свободу, но суд отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО).

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Суд отказал в замене наказания Валерию Улееву, жителю поселка Верхняя Сысерть (Свердловская область), который изнасиловал, а затем убил семилетнюю девочку. Об этом сообщает Свердловский облсуд. «Осужденный предпринял несколько попыток выйти на свободу, но безуспешно. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда вновь отказала Улееву в замене наказания на более мягкое», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Преступление Валерий Улеев совершил в сентябре 2004 года. В пьяном состоянии он заманил девочку в гости, пообещав шоколад и мороженое, изнасиловал, а после чего убил ее. Труп ребенка был обнаружен в выгребной яме общественного туалета. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 19 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Летом 2023 года Улеев попытался выйти на свободу, но суд отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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