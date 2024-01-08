Пермская первоклассница побила рекорд России по поднятию гири на одной ноге. Видео

09 января 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Лидия Котельникова считается самой сильной девочкой в стране Фото: Александр Константинов © URA.RU Семилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый спортивный рекорд России. Девочка 15 раз подняла гирю стоя на одной ноге. Видео о том, как юная спортсменка выполняла упражнение, выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее мама Анастасия Котельникова. «Лидия Котельникова, 7 лет, город Пермь, установила рекорд России среди детей (возрастная категория 7-9 лет) по поднятию гири весом 6 килограмм стоя на одной ноге. Выполнила 15 повторений подряд», — написала Анастасия Котельникова под видео. Уточняется, что рекорд девочка побила 8 января 2024 года. Это не первое спортивное достижение юной пермячки. Девочке принадлежат более семи рекордов России. В ноябре 2023 года Лидия Котельникова установила детский рекорд страны по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Этот результат официально регистрируют в книге рекордов России. В декабре девочка отжалась 601 раз на марафоне единоборств «Герои России», где ее наградили велосипедом.

Семилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый спортивный рекорд России. Девочка 15 раз подняла гирю стоя на одной ноге. Видео о том, как юная спортсменка выполняла упражнение, выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее мама Анастасия Котельникова. «Лидия Котельникова, 7 лет, город Пермь, установила рекорд России среди детей (возрастная категория 7-9 лет) по поднятию гири весом 6 килограмм стоя на одной ноге. Выполнила 15 повторений подряд», — написала Анастасия Котельникова под видео. Уточняется, что рекорд девочка побила 8 января 2024 года. Это не первое спортивное достижение юной пермячки. Девочке принадлежат более семи рекордов России. В ноябре 2023 года Лидия Котельникова установила детский рекорд страны по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Этот результат официально регистрируют в книге рекордов России. В декабре девочка отжалась 601 раз на марафоне единоборств «Герои России», где ее наградили велосипедом.