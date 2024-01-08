08 января 2024

Пермская первоклассница побила рекорд России по поднятию гири на одной ноге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Лидия Котельникова считается самой сильной девочкой в стране Фото:

Семилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый спортивный рекорд России. Девочка 15 раз подняла гирю стоя на одной ноге. Видео о том, как юная спортсменка выполняла упражнение, выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее мама Анастасия Котельникова.

«Лидия Котельникова, 7 лет, город Пермь, установила рекорд России среди детей (возрастная категория 7-9 лет) по поднятию гири весом 6 килограмм стоя на одной ноге. Выполнила 15 повторений подряд», — написала Анастасия Котельникова под видео. Уточняется, что рекорд девочка побила 8 января 2024 года.

Это не первое спортивное достижение юной пермячки. Девочке принадлежат более семи рекордов России. В ноябре 2023 года Лидия Котельникова установила детский рекорд страны по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Этот результат официально регистрируют в книге рекордов России. В декабре девочка отжалась 601 раз на марафоне единоборств «Герои России», где ее наградили велосипедом.

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Семилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый спортивный рекорд России. Девочка 15 раз подняла гирю стоя на одной ноге. Видео о том, как юная спортсменка выполняла упражнение, выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ее мама Анастасия Котельникова. «Лидия Котельникова, 7 лет, город Пермь, установила рекорд России среди детей (возрастная категория 7-9 лет) по поднятию гири весом 6 килограмм стоя на одной ноге. Выполнила 15 повторений подряд», — написала Анастасия Котельникова под видео. Уточняется, что рекорд девочка побила 8 января 2024 года. Это не первое спортивное достижение юной пермячки. Девочке принадлежат более семи рекордов России. В ноябре 2023 года Лидия Котельникова установила детский рекорд страны по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Этот результат официально регистрируют в книге рекордов России. В декабре девочка отжалась 601 раз на марафоне единоборств «Герои России», где ее наградили велосипедом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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