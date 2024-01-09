Появились кадры ДТП с участием поэта Рубинштейна

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Фестиваль "Остров 90-х". Екатеринбург, рубинштейн лев
Лев Рубинштейн угодил под колеса автомобиля 9 января Фото:

В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. Кадры опубликовал дептранс Москвы.

ДТП с участием поэта произошло в Москве 9 января. На кадрах видно, что автомобиль не успел затормозить перед переходящим дорогу Рубинштейном.

После того как писателя сбила машина, в НИИ Склифосовского сообщили, что писатель находится в реанимации. Там же уточнили, что Рубинштейн сейчас в крайне тяжелом состоянии.

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В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. Кадры опубликовал дептранс Москвы. ДТП с участием поэта произошло в Москве 9 января. На кадрах видно, что автомобиль не успел затормозить перед переходящим дорогу Рубинштейном. После того как писателя сбила машина, в НИИ Склифосовского сообщили, что писатель находится в реанимации. Там же уточнили, что Рубинштейн сейчас в крайне тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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