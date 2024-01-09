Появились кадры ДТП с участием поэта Рубинштейна

Лев Рубинштейн угодил под колеса автомобиля 9 января
В СМИ опубликовали видео, на котором автомобиль сбивает российского писателя Льва Рубинштейна. Кадры опубликовал дептранс Москвы.
ДТП с участием поэта произошло в Москве 9 января. На кадрах видно, что автомобиль не успел затормозить перед переходящим дорогу Рубинштейном.
После того как писателя сбила машина, в НИИ Склифосовского сообщили, что писатель находится в реанимации. Там же уточнили, что Рубинштейн сейчас в крайне тяжелом состоянии.
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