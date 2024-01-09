В УМВД по Тюменской области нашли замену осужденному коррупционеру. Фото

В Тюменской области замначальника УГИБДД назначен Артем Сотников

09 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Сотников пришел на позицию, с которой прошлый начальник отправился за решетку (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области назначен заместитель начальника управления ГИБДД по региону. Им стал подполковник полиции Артем Сотников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Бывший начальник отдела, который будет курировать Сотников, ранее был осужден за продажу водительских прав. «На должность заместителя начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области назначен подполковник полиции Артем Сотников. Он будет курировать вопросы регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора», — рассказали в ведомстве. Артему Сотникову 39 лет. Его карьерный путь начался в 2006 году, в должности инспектора ДПС при ГИБДД региона. Более десяти лет силовик служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. В 2022 году был назначен на должность начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени. Как ранее писало URA.RU, бывший начальник отдела, который будет курировать Сотников, был осужден за продажу водительских удостоверений. Михаила Жигалкина приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Артем Сотников Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области назначен заместитель начальника управления ГИБДД по региону. Им стал подполковник полиции Артем Сотников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Бывший начальник отдела, который будет курировать Сотников, ранее был осужден за продажу водительских прав. «На должность заместителя начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области назначен подполковник полиции Артем Сотников. Он будет курировать вопросы регистрационно-экзаменационной работы, технического и дорожного надзора», — рассказали в ведомстве. Артему Сотникову 39 лет. Его карьерный путь начался в 2006 году, в должности инспектора ДПС при ГИБДД региона. Более десяти лет силовик служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. В 2022 году был назначен на должность начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени. Как ранее писало URA.RU, бывший начальник отдела, который будет курировать Сотников, был осужден за продажу водительских удостоверений. Михаила Жигалкина приговорили к 4,5 годам лишения свободы.