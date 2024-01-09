В Тюмени выросла стоимость бензина

09 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

В Тюмени подорожал бензин марки АИ-92 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 48 рублей 70 копеек за литр. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, 24 ноября литр АИ-92 на территории региона стоил 48 рублей 30 копеек. «АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 48 рублей, 70 копеек», — указано на официальном сайте сервиса «Benzin Price». По данным от 4 января 2024 года, цена топлива марки АИ-95 не изменилась по сравнению с концом ноября. Его минимальная стоимость держится на уровне 52 рублей 50 копеек за литр.

Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области выросла до 48 рублей 70 копеек за литр. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. При этом, 24 ноября литр АИ-92 на территории региона стоил 48 рублей 30 копеек. «АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 48 рублей, 70 копеек», — указано на официальном сайте сервиса «Benzin Price». По данным от 4 января 2024 года, цена топлива марки АИ-95 не изменилась по сравнению с концом ноября. Его минимальная стоимость держится на уровне 52 рублей 50 копеек за литр.