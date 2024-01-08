В ЯНАО возросла опасность заражения тремя вирусами

Доктор наук Токарев: тридемия продолжится на Ямале после праздников

09 января 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

На Ямале ожидается подъем заболеваемости тремя вирусами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С окончанием новогодних праздников и зимних каникул в ЯНАО увеличится число заболевших такими вирусами, как грипп, коронавирусная инфекция и ОРВИ. Жителям региона стоит соблюдать противоэпидемические меры и своевременно обращаться за медицинской помощью к врачам, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Процесс распространение гриппа, коронавируса (пока преимущественно подварианты BA) и ряда других возбудителей ОРВИ начался еще до Нового года и безусловно продолжится с возвращением ямальцев в регион после праздников. Это касается и детей, которые сядут за парты, и взрослых, которые с признаками ОРВИ явятся на рабочее место в трудовые коллективы. Поэтому в условиях массового скопления людей, без соблюдения соответствующих противоэпидемических мер и ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью своих близких дальнейший рост заболеваемости ОРВИ не должен никого удивлять и тем более вызывать панику», — рассказал главный профилактолог региона. Токарев отметил, что при ухудшении самочувствия стоит незамедлительно обратиться к медицинским специалистам. «Наши медицинские организации оснащены необходимыми препаратами для лечения таких инфекций. Однако поставить точный диагноз и назначить лечение может только врач! При гриппе, например, в первые несколько суток эффективны специфические препараты — ингибиторы нейраминидазы, но они совершенно не подействуют на коронавирус и другие возбудители ОРВИ. Поэтому никакого самолечения», — уточнил врач. Ранее URA.RU сообщило о сезонном подъеме заболеваемости вирусными инфекциями в ЯНАО. Пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом пришелся на декабрь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С окончанием новогодних праздников и зимних каникул в ЯНАО увеличится число заболевших такими вирусами, как грипп, коронавирусная инфекция и ОРВИ. Жителям региона стоит соблюдать противоэпидемические меры и своевременно обращаться за медицинской помощью к врачам, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. «Процесс распространение гриппа, коронавируса (пока преимущественно подварианты BA) и ряда других возбудителей ОРВИ начался еще до Нового года и безусловно продолжится с возвращением ямальцев в регион после праздников. Это касается и детей, которые сядут за парты, и взрослых, которые с признаками ОРВИ явятся на рабочее место в трудовые коллективы. Поэтому в условиях массового скопления людей, без соблюдения соответствующих противоэпидемических мер и ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью своих близких дальнейший рост заболеваемости ОРВИ не должен никого удивлять и тем более вызывать панику», — рассказал главный профилактолог региона. Токарев отметил, что при ухудшении самочувствия стоит незамедлительно обратиться к медицинским специалистам. «Наши медицинские организации оснащены необходимыми препаратами для лечения таких инфекций. Однако поставить точный диагноз и назначить лечение может только врач! При гриппе, например, в первые несколько суток эффективны специфические препараты — ингибиторы нейраминидазы, но они совершенно не подействуют на коронавирус и другие возбудители ОРВИ. Поэтому никакого самолечения», — уточнил врач. Ранее URA.RU сообщило о сезонном подъеме заболеваемости вирусными инфекциями в ЯНАО. Пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом пришелся на декабрь.