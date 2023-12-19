В ЯНАО выросло число заболевших вирусными инфекциями

В ЯНАО выросло число пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19

20 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Врачи рекомендуют заболевшим ямальцам вызывать специалиста на дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в округе зарегистрировано порядка 10 тысяч заболевших. Пик заболеваемости пришелся на первый месяц зимы, как и прогнозировали ямальские врачи. Преимущественно медики фиксируют такие вирусные инфекции, как грипп и коронавирус», — говорится в сообщении. Большинство пациентов переносят болезнь без осложнений. В поликлиниках под круглосуточным присмотром врачей на данный момент находятся 316 заболевших. Медицинские работники в основном госпитализируют жителей региона, которые попадают в группу риска — это дети и пожилые люди, а также пациенты, которые страдают от хронических заболеваний.

В Ямало-Ненецком автономном округе растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в округе зарегистрировано порядка 10 тысяч заболевших. Пик заболеваемости пришелся на первый месяц зимы, как и прогнозировали ямальские врачи. Преимущественно медики фиксируют такие вирусные инфекции, как грипп и коронавирус», — говорится в сообщении. Большинство пациентов переносят болезнь без осложнений. В поликлиниках под круглосуточным присмотром врачей на данный момент находятся 316 заболевших. Медицинские работники в основном госпитализируют жителей региона, которые попадают в группу риска — это дети и пожилые люди, а также пациенты, которые страдают от хронических заболеваний.