19 декабря 2023

В ЯНАО выросло число заболевших вирусными инфекциями

В ЯНАО выросло число пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи рекомендуют заболевшим ямальцам вызывать специалиста на дом Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в округе зарегистрировано порядка 10 тысяч заболевших. Пик заболеваемости пришелся на первый месяц зимы, как и прогнозировали ямальские врачи. Преимущественно медики фиксируют такие вирусные инфекции, как грипп и коронавирус», — говорится в сообщении.

Большинство пациентов переносят болезнь без осложнений. В поликлиниках под круглосуточным присмотром врачей на данный момент находятся 316 заболевших. Медицинские работники в основном госпитализируют жителей региона, которые попадают в группу риска — это дети и пожилые люди, а также пациенты, которые страдают от хронических заболеваний.

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В Ямало-Ненецком автономном округе растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в округе зарегистрировано порядка 10 тысяч заболевших. Пик заболеваемости пришелся на первый месяц зимы, как и прогнозировали ямальские врачи. Преимущественно медики фиксируют такие вирусные инфекции, как грипп и коронавирус», — говорится в сообщении. Большинство пациентов переносят болезнь без осложнений. В поликлиниках под круглосуточным присмотром врачей на данный момент находятся 316 заболевших. Медицинские работники в основном госпитализируют жителей региона, которые попадают в группу риска — это дети и пожилые люди, а также пациенты, которые страдают от хронических заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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