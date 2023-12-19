В ЯНАО выросло число заболевших вирусными инфекциями

В Ямало-Ненецком автономном округе растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«В регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. За прошедшую неделю в округе зарегистрировано порядка 10 тысяч заболевших. Пик заболеваемости пришелся на первый месяц зимы, как и прогнозировали ямальские врачи. Преимущественно медики фиксируют такие вирусные инфекции, как грипп и коронавирус», — говорится в сообщении.
Большинство пациентов переносят болезнь без осложнений. В поликлиниках под круглосуточным присмотром врачей на данный момент находятся 316 заболевших. Медицинские работники в основном госпитализируют жителей региона, которые попадают в группу риска — это дети и пожилые люди, а также пациенты, которые страдают от хронических заболеваний.
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