Пермяков зовут на объекты ПАО «Газпром», обещая кормить и платить 270 тысяч

Рабочим придется трудиться в сложных климатических условиях Фото: Максим Егоров © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах ПАО «Газпром», где необходимы сварщики. Им обещают бесплатное трехразовое питание и заработную плату в 270 тысяч рублей. Столько готовы платить от 220 до 270 тысяч рублей за месячную вахту в северных регионах РФ.

«ООО „ГСП-Технологии“ предлагают работу жителям Пермского края на объектах ПАО „Газпром“ в Якутии, Иркутской области и на Сахалине. Вакансии электросварщиков ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разрядов. Зарплата за месячную вахту до 270 тысяч рублей. Организуем за счет компании проезд от ближайшего к вам крупного города до места работы и обратно. Обеспечиваем спецодеждой и горячим трехразовым питанием в столовых за счет работодателя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Среди требований указано наличие опыта работы на сварке магистральных и технологических трубопроводов. Также соискателей предупреждают, что трудиться предстоит в сложных климатических и технических условиях. Все рабочие будут застрахованы на случай травм и болезней.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтой с зарплатой в 300 тысяч рублей и отдыхом в санатории. Трудиться необходимо на полуострове Таймыр Красноярского края, где реализуется масштабный проект «Восток Ойл».