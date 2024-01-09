Пермяков зовут на объекты ПАО «Газпром», обещая кормить и платить 270 тысяч

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Рабочим придется трудиться в сложных климатических условиях Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах ПАО «Газпром», где необходимы сварщики. Им обещают бесплатное трехразовое питание и заработную плату в 270 тысяч рублей. Столько готовы платить от 220 до 270 тысяч рублей за месячную вахту в северных регионах РФ.

«ООО „ГСП-Технологии“ предлагают работу жителям Пермского края на объектах ПАО „Газпром“ в Якутии, Иркутской области и на Сахалине. Вакансии электросварщиков ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разрядов. Зарплата за месячную вахту до 270 тысяч рублей. Организуем за счет компании проезд от ближайшего к вам крупного города до места работы и обратно. Обеспечиваем спецодеждой и горячим трехразовым питанием в столовых за счет работодателя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Среди требований указано наличие опыта работы на сварке магистральных и технологических трубопроводов. Также соискателей предупреждают, что трудиться предстоит в сложных климатических и технических условиях. Все рабочие будут застрахованы на случай травм и болезней.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтой с зарплатой в 300 тысяч рублей и отдыхом в санатории. Трудиться необходимо на полуострове Таймыр Красноярского края, где реализуется масштабный проект «Восток Ойл».

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на объектах ПАО «Газпром», где необходимы сварщики. Им обещают бесплатное трехразовое питание и заработную плату в 270 тысяч рублей. Столько готовы платить от 220 до 270 тысяч рублей за месячную вахту в северных регионах РФ. «ООО „ГСП-Технологии“ предлагают работу жителям Пермского края на объектах ПАО „Газпром“ в Якутии, Иркутской области и на Сахалине. Вакансии электросварщиков ручной сварки технологических трубопроводов 5-6 разрядов. Зарплата за месячную вахту до 270 тысяч рублей. Организуем за счет компании проезд от ближайшего к вам крупного города до места работы и обратно. Обеспечиваем спецодеждой и горячим трехразовым питанием в столовых за счет работодателя», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Среди требований указано наличие опыта работы на сварке магистральных и технологических трубопроводов. Также соискателей предупреждают, что трудиться предстоит в сложных климатических и технических условиях. Все рабочие будут застрахованы на случай травм и болезней. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтой с зарплатой в 300 тысяч рублей и отдыхом в санатории. Трудиться необходимо на полуострове Таймыр Красноярского края, где реализуется масштабный проект «Восток Ойл».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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