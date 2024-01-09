Тюменские таксисты не стали снижать цены после новогодних праздников

В Тюмени после праздников сохранились высокие цены на такси

10 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость такси в Тюмени выросла в два раза Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени повышенные цены на такси сохранились и после окончания новогодних каникул. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, услуги таксистов подорожали, в среднем, в два раза. «Во время праздничных каникул стоимость услуг водителей „Яндекс.Go“ выросла примерно в два раза. Тут все понятно: праздники, высокий спрос, да и таксистам нужно получать какую-то доплату за работу в выходные. Но вот сегодня первый рабочий день, а тарифы остались такими же повышенными. Не совсем понятно, с чем это связано. Праздники же закончились», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин также заметил, что после праздников цены на такси в Тюмени остались на повышенном уровне. «В обычные дни за такси от дома до работы я плачу 180 рублей. Во время новогодних праздников ценник вырос до 360 — 400 рублей. При этом, 9 января, в первый рабочий день, высокие цены сохранились. Агрегатор указывает, что в городе повышенный спрос на поездки. Но спрос ведь не может быть повышенным круглосуточно? Это немного странно», — отметил тюменец в разговоре с агентством. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что на фоне аномальных морозов доходы тюменских таксистов выросли, как минимум, в три раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени повышенные цены на такси сохранились и после окончания новогодних каникул. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, услуги таксистов подорожали, в среднем, в два раза. «Во время праздничных каникул стоимость услуг водителей „Яндекс.Go“ выросла примерно в два раза. Тут все понятно: праздники, высокий спрос, да и таксистам нужно получать какую-то доплату за работу в выходные. Но вот сегодня первый рабочий день, а тарифы остались такими же повышенными. Не совсем понятно, с чем это связано. Праздники же закончились», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин также заметил, что после праздников цены на такси в Тюмени остались на повышенном уровне. «В обычные дни за такси от дома до работы я плачу 180 рублей. Во время новогодних праздников ценник вырос до 360 — 400 рублей. При этом, 9 января, в первый рабочий день, высокие цены сохранились. Агрегатор указывает, что в городе повышенный спрос на поездки. Но спрос ведь не может быть повышенным круглосуточно? Это немного странно», — отметил тюменец в разговоре с агентством. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что на фоне аномальных морозов доходы тюменских таксистов выросли, как минимум, в три раза.