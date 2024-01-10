Россия перешла в информационное контрнаступление

Академик Сивков: Россия ведет успешную войну против глобалистов

РФ меняет политическую расстановку сил в недружественных странах, считает Константин Сивков Фото: Минобороны России

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия близка к победе в информационной войне в Европе. РФ меняет политическую расстановку сил в недружественных странах, рассказал в беседе с URA.RU действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, председатель союза геополитиков, доктор военных наук Константин Сивков.

По данным исследования института Infratest dimap, в 2023 году ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) достигла рекордного показателя популярности (25%) и уступает лишь Христианско-демократическому союзу (29%). Рост признания среди избирателей связан с призывами отменить антироссийские санкции, прекратить поставки оружия Украине и начать диалог с Россией. В Словакии премьер-министром стал «левый» политик Роберт Фицо. Он открыто выступает против антироссийских санкций. Растущая популярность ультраправой Марин Ле Пен, выступающей за диалог с Россией, уже заставила президента Франции Эмануэля Макрона ужесточить условия для мигрантов.

«СВО — шумная вещь. Бомбы летят, снаряды. А де-факто у нас главная задача — разбить Запад. И мы с этой задачей успешно справляемся. Более того, мы перешли к страшнейшему контрнаступлению на Запад. Несмотря на все попытки изолировать Россию, в БРИКС хотят вступить 11 новых стран. Если мы обеспечим строительство многополярного мира, Запад рухнет в том виде, в каком мы его знаем. Народы останутся, а глобалистские элиты рухнут. Причем для них это будет крушение не только политическое и экономическое. Для многих это будет и физическая смерть в результате революций», — объяснил Константин Сивков.

По мнению спикера, России необходимо укрепление партий власти в западных странах. «Мы видим, что АДГ побеждает в ряде германских земель — это российское контрнаступление на глобалистов. Рост популярности Марин Ле Пен во Франции тоже удар по глобалистам. Если мы быстро решим свои задачи в СВО и разгромим ВСУ, то мы ослабим позиции этих партий. А нам нужно, чтобы эти ребята укрепились. Это большая победа, чем разгром ВСУ», — отметил Сивков.