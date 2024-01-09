Солиста «Щенков» Моисеева арестовали за выступление с носком на члене

09 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Максима Моисеева обвинили в мелком хулиганстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Калининский суд арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Моисеева на 10 суток после выступления на концерте с носком на половом члене. Его обвинили в мелком хулиганстве. «Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы „Щенки“ Максима Тесли (Моисеева) по делу о мелком хулиганстве после выступления на концерте в носке на половом органе», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что изначально музыканту грозило до 15 суток ареста. Сам Тесли заявил, что сожалеет о содеянном. Ранее стало известно, что на концерте группы «Щенки» 9 января фронтмен вышел на сцену в одном носке, который слетел во время выступления, полностью оголив музыканта, пишет MK.RU . Позже сообщалось что Моисеев был задержан в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он намеревался улететь в Екатеринбург, а позже собирался уехать в Казахстан.

Калининский суд арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Моисеева на 10 суток после выступления на концерте с носком на половом члене. Его обвинили в мелком хулиганстве. «Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы „Щенки“ Максима Тесли (Моисеева) по делу о мелком хулиганстве после выступления на концерте в носке на половом органе», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что изначально музыканту грозило до 15 суток ареста. Сам Тесли заявил, что сожалеет о содеянном. Ранее стало известно, что на концерте группы «Щенки» 9 января фронтмен вышел на сцену в одном носке, который слетел во время выступления, полностью оголив музыканта, пишет MK.RU. Позже сообщалось что Моисеев был задержан в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он намеревался улететь в Екатеринбург, а позже собирался уехать в Казахстан.