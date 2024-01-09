Солиста «Щенков» Моисеева арестовали за выступление с носком на члене

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Максима Моисеева обвинили в мелком хулиганстве Фото:

Калининский суд арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Моисеева на 10 суток после выступления на концерте с носком на половом члене. Его обвинили в мелком хулиганстве.

«Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы „Щенки“ Максима Тесли (Моисеева) по делу о мелком хулиганстве после выступления на концерте в носке на половом органе», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что изначально музыканту грозило до 15 суток ареста. Сам Тесли заявил, что сожалеет о содеянном.

Ранее стало известно, что на концерте группы «Щенки» 9 января фронтмен вышел на сцену в одном носке, который слетел во время выступления, полностью оголив музыканта, пишет MK.RU. Позже сообщалось что Моисеев был задержан в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он намеревался улететь в Екатеринбург, а позже собирался уехать в Казахстан.

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Калининский суд арестовал фронтмена группы «Щенки» Максима Моисеева на 10 суток после выступления на концерте с носком на половом члене. Его обвинили в мелком хулиганстве. «Суд на 10 суток арестовал фронтмена группы „Щенки“ Максима Тесли (Моисеева) по делу о мелком хулиганстве после выступления на концерте в носке на половом органе», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Уточняется, что изначально музыканту грозило до 15 суток ареста. Сам Тесли заявил, что сожалеет о содеянном. Ранее стало известно, что на концерте группы «Щенки» 9 января фронтмен вышел на сцену в одном носке, который слетел во время выступления, полностью оголив музыканта, пишет MK.RU. Позже сообщалось что Моисеев был задержан в аэропорту Пулково. По данным СМИ, он намеревался улететь в Екатеринбург, а позже собирался уехать в Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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