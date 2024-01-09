В Тюмени задержали агрессоров, избивших участника СВО. Видео

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Участники избиения задержаны и дают показания Фото:

В Тюмени задержали участников драки, в которой избили участника СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия», — сообщила Ирина Волк.

На видео, опубликованном пресс-секретарем МВД РФ, один из участников конфликта рассказал, что дважды ударил потерпевшего — участника СВО, стеклянной бутылкой по голове. За это в отделе полиции, на камеру, он принес свои извинения.

Как ранее писало URA.RU, в тюменском микрорайоне Тарманы группа молодых людей избила участника СВО. Мужчина сделал им замечание, так как агрессивные ребята хамили прохожим.

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В Тюмени задержали участников драки, в которой избили участника СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия», — сообщила Ирина Волк. На видео, опубликованном пресс-секретарем МВД РФ, один из участников конфликта рассказал, что дважды ударил потерпевшего — участника СВО, стеклянной бутылкой по голове. За это в отделе полиции, на камеру, он принес свои извинения. Как ранее писало URA.RU, в тюменском микрорайоне Тарманы группа молодых людей избила участника СВО. Мужчина сделал им замечание, так как агрессивные ребята хамили прохожим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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