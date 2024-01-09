В Тюмени задержали агрессоров, избивших участника СВО. Видео

09 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Участники избиения задержаны и дают показания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени задержали участников драки, в которой избили участника СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия», — сообщила Ирина Волк. На видео, опубликованном пресс-секретарем МВД РФ, один из участников конфликта рассказал, что дважды ударил потерпевшего — участника СВО, стеклянной бутылкой по голове. За это в отделе полиции, на камеру, он принес свои извинения. Как ранее писало URA.RU, в тюменском микрорайоне Тарманы группа молодых людей избила участника СВО. Мужчина сделал им замечание, так как агрессивные ребята хамили прохожим.

В Тюмени задержали участников драки, в которой избили участника СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия», — сообщила Ирина Волк. На видео, опубликованном пресс-секретарем МВД РФ, один из участников конфликта рассказал, что дважды ударил потерпевшего — участника СВО, стеклянной бутылкой по голове. За это в отделе полиции, на камеру, он принес свои извинения. Как ранее писало URA.RU, в тюменском микрорайоне Тарманы группа молодых людей избила участника СВО. Мужчина сделал им замечание, так как агрессивные ребята хамили прохожим.