В Тюмени задержали участников драки, в которой избили участника СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками Тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия», — сообщила Ирина Волк.
На видео, опубликованном пресс-секретарем МВД РФ, один из участников конфликта рассказал, что дважды ударил потерпевшего — участника СВО, стеклянной бутылкой по голове. За это в отделе полиции, на камеру, он принес свои извинения.
Как ранее писало URA.RU, в тюменском микрорайоне Тарманы группа молодых людей избила участника СВО. Мужчина сделал им замечание, так как агрессивные ребята хамили прохожим.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.