В Тюмени подростки избили участника СВО. Видео

09 января 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Мужчину избили в тюменском микрорайоне Тарманы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском микрорайоне Тарманы группа подростков избила участника СВО. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧС Тюмень». «В Тарманах избили ветерана СВО за замечание наркоманам. На улице Малышева, 35 постоянно происходят сцены потасовок, пьяные крики, а в особенности [там находятся] наркоманы! Спокойно просто вечером нельзя выйти на улицу. Муж вышел в магазин и сделал замечание такой группе, чтобы те успокоились и скрылись с улицы, так как хамили прохожим. В ответ получил вот такие увечья. Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень». Там добавили, что ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. По словам автора публикации, мужчине была оказана медицинская помощь в тюменской ОКБ №2. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству пояснили, что по факту драки проводится проверка. «По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — пояснили агентству в областном УМВД. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.

В тюменском микрорайоне Тарманы группа подростков избила участника СВО. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧС Тюмень». «В Тарманах избили ветерана СВО за замечание наркоманам. На улице Малышева, 35 постоянно происходят сцены потасовок, пьяные крики, а в особенности [там находятся] наркоманы! Спокойно просто вечером нельзя выйти на улицу. Муж вышел в магазин и сделал замечание такой группе, чтобы те успокоились и скрылись с улицы, так как хамили прохожим. В ответ получил вот такие увечья. Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень». Там добавили, что ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. По словам автора публикации, мужчине была оказана медицинская помощь в тюменской ОКБ №2. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству пояснили, что по факту драки проводится проверка. «По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — пояснили агентству в областном УМВД. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.