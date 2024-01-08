08 января 2024
07 января 2024

В Тюмени подростки избили участника СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
Мужчину избили в тюменском микрорайоне Тарманы Фото:

В тюменском микрорайоне Тарманы группа подростков избила участника СВО. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«В Тарманах избили ветерана СВО за замечание наркоманам. На улице Малышева, 35 постоянно происходят сцены потасовок, пьяные крики, а в особенности [там находятся] наркоманы! Спокойно просто вечером нельзя выйти на улицу. Муж вышел в магазин и сделал замечание такой группе, чтобы те успокоились и скрылись с улицы, так как хамили прохожим. В ответ получил вот такие увечья. Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень».

Там добавили, что ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. По словам автора публикации, мужчине была оказана медицинская помощь в тюменской ОКБ №2.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству пояснили, что по факту драки проводится проверка. «По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — пояснили агентству в областном УМВД.

В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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В тюменском микрорайоне Тарманы группа подростков избила участника СВО. Информация об этом появилась в telegram-канале «ЧС Тюмень». «В Тарманах избили ветерана СВО за замечание наркоманам. На улице Малышева, 35 постоянно происходят сцены потасовок, пьяные крики, а в особенности [там находятся] наркоманы! Спокойно просто вечером нельзя выйти на улицу. Муж вышел в магазин и сделал замечание такой группе, чтобы те успокоились и скрылись с улицы, так как хамили прохожим. В ответ получил вот такие увечья. Муж без сознания находился на улице, они вели себя просто как звери», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень». Там добавили, что ЧП произошло по адресу ул. Малышева, 35. По словам автора публикации, мужчине была оказана медицинская помощь в тюменской ОКБ №2. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству пояснили, что по факту драки проводится проверка. «По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки инциденту будет дана правовая оценка», — пояснили агентству в областном УМВД. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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