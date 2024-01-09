Курганское правительство объяснило рост расходов на замов губернатора

У замов курганского губернатора выросла зарплата из-за отпусков и нового коллеги

В правительстве региона объяснили, с чем связан рост расходов на зарплаты замов губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти заявили, что рост зарплат у заместителей губернатора Курганской области связан с расходами на неиспользованные отпуска и введением новой должности по вопросам безопасности. Об этом URA.RU в ответе на запрос сообщили в департаменте финансов региона.

«Рост расходов по сравнению с запланированными на начало года 27,5 млн рублей связан с введением в мае 2023 года должности заместителя губернатора Курганской области, курирующего вопросы безопасности, а также расходами на выплату денежной компенсации за неиспользованные отпуска», — говорится в ответе на запрос URA.RU.

Также в правительстве региона уточнили, что сумма, указанная в законе о бюджете от 29 декабря 2023 года, является плановой. В среднем, по данным областного департамента финансов, размер заработных плат заместителей главы региона осталась на уровне 2022 года. Ожидается, что после подведения итогов сумма фактических расходов будет гораздо меньше.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти почти в два раза увеличили расходы на зарплаты заместителей губернатора. Сейчас у главы региона в подчинении находится семь замов.