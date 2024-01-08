08 января 2024

В Курганской области на десятки миллионов выросли зарплаты замов губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Размеры затрат на замов выросли до 51 млн рублей Фото:

В Курганской области затраты на заместителей губернатора выросли с запланированных 27,5 млн рублей до 51 млн рублей. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Заместители губернатора Курганской области. Сумма: 2023 год — 51 172 900 рублей», — указано в законе о бюджете на 2023 год в редакции от 29 декабря. До этого расходы на заместителей губернатора в 2023 году были запланированы в размере 27 544 900 рублей.

Сейчас у губернатора Вадима Шумкова семь заместителей. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее в Кургане и Шадринске власти запланировали снизить расходы на работу глав городов. При этом, по словам источников URA.RU, связанных с региональными властями, на деле расходы на мэров будут не ниже уровня прошлых лет, так как остаток распределят по другим статьям бюджета.

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В Курганской области затраты на заместителей губернатора выросли с запланированных 27,5 млн рублей до 51 млн рублей. Данная информация размещена на портале правовой информации. «Заместители губернатора Курганской области. Сумма: 2023 год — 51 172 900 рублей», — указано в законе о бюджете на 2023 год в редакции от 29 декабря. До этого расходы на заместителей губернатора в 2023 году были запланированы в размере 27 544 900 рублей. Сейчас у губернатора Вадима Шумкова семь заместителей. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного правительства. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее в Кургане и Шадринске власти запланировали снизить расходы на работу глав городов. При этом, по словам источников URA.RU, связанных с региональными властями, на деле расходы на мэров будут не ниже уровня прошлых лет, так как остаток распределят по другим статьям бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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