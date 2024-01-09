За новогодние каникулы в ХМАО родились сотни младенцев

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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
В ХМАО родились 337 младенцев за новогодние каникулы Фото:

В ХМАО родились 337 младенцев в период с 1 по 8 января. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«По данным медорганизаций с 1 по 8 января 2024 года на свет появились 173 мальчика и 164 девочки. Из них две пары двойняшек: 3 января два мальчика родились в Сургутском центре охраны материнства и детства, а 4 января мальчик и девочка — в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре. Больше всего новорожденных в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства — 143: 72 мальчика и 71 девочка», — рассказал Добровольский.

Он также отметил, что в этом году младенцев, родившихся в новогодние праздники, больше, чем год годом ранее. «В прошлом году родились 323 новогодних малыша: 146 мальчиков и 177 девочек», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь в ХМАО родились четыре мальчика. Первый малыш весом 3,5 кг появился на свет в 00:40 в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства.

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В ХМАО родились 337 младенцев в период с 1 по 8 января. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «По данным медорганизаций с 1 по 8 января 2024 года на свет появились 173 мальчика и 164 девочки. Из них две пары двойняшек: 3 января два мальчика родились в Сургутском центре охраны материнства и детства, а 4 января мальчик и девочка — в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре. Больше всего новорожденных в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства — 143: 72 мальчика и 71 девочка», — рассказал Добровольский. Он также отметил, что в этом году младенцев, родившихся в новогодние праздники, больше, чем год годом ранее. «В прошлом году родились 323 новогодних малыша: 146 мальчиков и 177 девочек», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь в ХМАО родились четыре мальчика. Первый малыш весом 3,5 кг появился на свет в 00:40 в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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