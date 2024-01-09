Продюсер Максим Фадеев: оригинальную музыку к фильму сочинил за четыре дня

Продюсер Фадеев написал музыку к фильму к «Бременские музыканты» за 4 дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев, являющий уроженцем Кургана, рассказал о том, сколько времени у него ушло на создании песен для фильма «Бременские музыканты» и показал процесс создания музыки. Подробностями создания музыки он поделился в своем telegram-канале.

«Обещал показать вам процесс работы над музыкой к „Бременским музыкантам“. Вы увидите, то, как создавалась музыка и фрагменты готовых произведений. Я не умею писать песни долго, делаю это сразу, ловлю „поток“ и играю. <…> Всю оригинальную музыку к фильму я сочинил за четыре дня. За полтора месяца мы сделали полный продакшн. На выходе получилось 78 минут музыки, включая песни и закадровую музыку», — написал Фадеев.

Продюсер добавил, что его команда работала в несколько смен, чтобы закончить проект как можно быстрее. Фадеев также отметил, что почти все аранжировщики, участвующие в создании музыки для фильма, являются финалистами его конкурса, который он проводил в прошлом году.

Ранее продюсер Максим Фадеев похвастался успехом музыкального фильма «Бременские музыканты». Музыкант отмечал, что кинопроект стал лидером проката в России.