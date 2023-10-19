Продюсер Фадеев пригласил в свою команду музыкантов из Донецка и Луганска

Елизавета Санникова, несколько лет назад переехавшая в РФ из Донецка, и Сергей Титов — из Луганска стали новыми участниками концертной группы родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Об этом музыкант рассказал в Telegram.
«Лиза Санникова и Сергей Титов — новые участники моего концертного коллектива. Лиза — из Донецка, Сергей — из Луганска. Сегодня они здесь, с нами. Добро пожаловать! И этот текст, в том числе для тех, кто думает, что невозможное — невозможно», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.
Санникова является финалисткой проекта «Время мужчин». Титов — финалистом конкурса аранжировщиков. Теперь он будет стоять за клавишными. По словам Фадеева, Сергей уже успел записать аранжировку для трека с артисткой Юлдус Усмановой.
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