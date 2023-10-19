Продюсер Фадеев пригласил в свою команду музыкантов из Донецка и Луганска

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Фестиваль Музыка Свободы. Заречный, фестиваль музыка свободы, svobodafest
Максим Фадеев определился с участниками нового концертного коллектива Фото:

Елизавета Санникова, несколько лет назад переехавшая в РФ из Донецка, и Сергей Титов — из Луганска стали новыми участниками концертной группы родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Об этом музыкант рассказал в Telegram.

«Лиза Санникова и Сергей Титов — новые участники моего концертного коллектива. Лиза — из Донецка, Сергей — из Луганска. Сегодня они здесь, с нами. Добро пожаловать! И этот текст, в том числе для тех, кто думает, что невозможное — невозможно», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.

Санникова является финалисткой проекта «Время мужчин». Титов — финалистом конкурса аранжировщиков. Теперь он будет стоять за клавишными. По словам Фадеева, Сергей уже успел записать аранжировку для трека с артисткой Юлдус Усмановой.

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Елизавета Санникова, несколько лет назад переехавшая в РФ из Донецка, и Сергей Титов — из Луганска стали новыми участниками концертной группы родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Об этом музыкант рассказал в Telegram. «Лиза Санникова и Сергей Титов — новые участники моего концертного коллектива. Лиза — из Донецка, Сергей — из Луганска. Сегодня они здесь, с нами. Добро пожаловать! И этот текст, в том числе для тех, кто думает, что невозможное — невозможно», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Санникова является финалисткой проекта «Время мужчин». Титов — финалистом конкурса аранжировщиков. Теперь он будет стоять за клавишными. По словам Фадеева, Сергей уже успел записать аранжировку для трека с артисткой Юлдус Усмановой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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