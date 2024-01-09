В Подмосковье жители дома без отопления жгут костры, чтобы согреться. Видео

09 января 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

В нескольких домах Электростали около месяца нет отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подмосковном городе Электросталь граждане разожгли костер на улице, чтобы согреться, так как в некоторых домах уже почти месяц нет отопления. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Как рассказали жители восточной стороны Электростали, тепла в их домах нет с середины декабря. Спасти положение они пытаются при помощи двух, а то и больше обогревателей, но теплее от этого не становится. <…> В итоге они вышли на улицу и прямо там развели костер», — передает telegram-канал. Уточняется, что таким образом горожане намерены привлечь внимание местных властей к проблеме. Жильцы также заявили, что температура в квартирах держится около 10 градусов, а на окнах намерзает лед, из-за чего гражданам приходится ходить в двух штанах. Электросталь — не первый подмосковный город, где люди остались без тепла. Так, в Подольске жители 173 домов лишились тепла в результате коммунальной аварии.

В подмосковном городе Электросталь граждане разожгли костер на улице, чтобы согреться, так как в некоторых домах уже почти месяц нет отопления. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Как рассказали жители восточной стороны Электростали, тепла в их домах нет с середины декабря. Спасти положение они пытаются при помощи двух, а то и больше обогревателей, но теплее от этого не становится. <…> В итоге они вышли на улицу и прямо там развели костер», — передает telegram-канал. Уточняется, что таким образом горожане намерены привлечь внимание местных властей к проблеме. Жильцы также заявили, что температура в квартирах держится около 10 градусов, а на окнах намерзает лед, из-за чего гражданам приходится ходить в двух штанах. Электросталь — не первый подмосковный город, где люди остались без тепла. Так, в Подольске жители 173 домов лишились тепла в результате коммунальной аварии.