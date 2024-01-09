В проезжавшем поезде через Екатеринбург умер семимесячный малыш

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, здравоохранение, город екатеринбург, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Ребенок был заражен COVID-19 Фото:

В поезде, совершающим рейс Москва-Чита, умер семимесячный малыш, зараженный COVID-19. После чего поезд совершил остановку в Екатеринбурге. Для оказания помощи к железнодорожному вокзалу съехались несколько машин скорой. Информация об этом появилась в соцсетях.

«В пути умер семимесячный малыш, предварительно, больной ковидом. Его тело передали специалистам на станции в Кунгуре. Сейчас на Екатеринбург-Пассажирский приехали сотрудники Минздрава — предположительно, чтобы проверить людей и провести необходимую дезинфекцию», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой помощи Екатеринбурга. Там отказались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что в к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга съехались несколько машин скорой помощи. По словам очевидцев, медики ждали прибытия одного из поездов.

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В поезде, совершающим рейс Москва-Чита, умер семимесячный малыш, зараженный COVID-19. После чего поезд совершил остановку в Екатеринбурге. Для оказания помощи к железнодорожному вокзалу съехались несколько машин скорой. Информация об этом появилась в соцсетях. «В пути умер семимесячный малыш, предварительно, больной ковидом. Его тело передали специалистам на станции в Кунгуре. Сейчас на Екатеринбург-Пассажирский приехали сотрудники Минздрава — предположительно, чтобы проверить людей и провести необходимую дезинфекцию», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой помощи Екатеринбурга. Там отказались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что в к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга съехались несколько машин скорой помощи. По словам очевидцев, медики ждали прибытия одного из поездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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