В проезжавшем поезде через Екатеринбург умер семимесячный малыш

В поезде, совершающим рейс Москва-Чита, умер семимесячный малыш, зараженный COVID-19. После чего поезд совершил остановку в Екатеринбурге. Для оказания помощи к железнодорожному вокзалу съехались несколько машин скорой. Информация об этом появилась в соцсетях.
«В пути умер семимесячный малыш, предварительно, больной ковидом. Его тело передали специалистам на станции в Кунгуре. Сейчас на Екатеринбург-Пассажирский приехали сотрудники Минздрава — предположительно, чтобы проверить людей и провести необходимую дезинфекцию», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу скорой помощи Екатеринбурга. Там отказались от комментариев.
Ранее URA.RU сообщало, что в к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга съехались несколько машин скорой помощи. По словам очевидцев, медики ждали прибытия одного из поездов.
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